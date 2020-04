Cuando se confirmó el primer caso de Covid-19 en Rosario, Argentina, el doctor Pietro Belletich respiró hondo y no perdió la calma. Junto con su equipo médico, había seguido la expansión del virus en China y Europa. En su hospital, ya se habían dispuesto medidas de seguridad para evitar la exposición del personal y suspendido los consultorios externos para disminuir la circulación. La llegada del paciente 0 de la ciudad al hospital Carrasco, nosocomio que dirigió hasta marzo, debía alertarlo más no confundirlo.

“En las semanas previas armamos una estrategia que se reforzó a lo largo del tiempo. Se aprende con cada caso nuevo. En este mes y medio lo que se ha hecho en la ciudad es bueno. Se sumaron más de mil camas a nivel público y se duplicó la capacidad del privado”, refiere el médico de 65 años nacido en Piura, a 5 mil kilómetros de su centro de labores.

Tuvo clara su dedicación a la Medicina. Con ese precepto, 19 años y una beca de intercambio cultural, llegó a Argentina en 1975. Una revuelta policial en Lima, que derivó en un conflicto social, retrasó su viaje e hizo que perdiera la vacante en la Universidad de La Plata. Fue así que optó por las aulas de la Universidad Nacional de Rosario.

Además del desarraigo familiar, en sus primeros años debió lidiar con las dificultades económicas para solventar sus gastos diarios. “La economía del Perú cursó por altibajos. Mi hermano mayor se quedó sin la posibilidad de enviarme remesas. Trabajé en una cochera cuidando autos, también de barman y de canillita vendiendo diarios”, recuerda.

Los días también eran complicados por el clima político. La dictadura militar argentina ensombrecía las libertades ciudadanas. “Siempre éramos allanados en nuestros domicilios por ser estudiantes. Nos interrogaban. Cuando veían que nuestros papeles estaban bien, nos soltaban. Vi desaparecer compañeros de facultad”, anota.

El médico peruano llegó a Argentina en los 70s a hacer unos estudios y terminó haciendo su carrera profesional en ese país. (Foto: Secretaría de Salud Pública de Rosario)

La fuerte vocación profesional lo sostuvo. En 1982 se graduó en Medicina y retornó al Perú para hacer el Serums. Trabajó en diversas localidades de Piura, y llegó a ser responsable de Epidemiología. A fines de los, 80 volvió para especializarse a Rosario, donde radicó de forma permanente. Con el tiempo adquirió también la nacionalidad argentina.

La doble misión

Estuvo al frente de los hospitales Carrasco, Provincial y San Martín, los más importantes de la tercera ciudad más poblada de Argentina. A inicios de mes asumió la coordinación del Programa Rosario Cardiología. Sus acciones y decisiones están orientadas a la lucha contra la pandemia en los pacientes con patologías cardiacas.

“Tenemos doble misión: cuidar que no se sigan muriendo los enfermos cardiovasculares por sus propias dolencias, y por otro lado que esta población de riesgo no se infecte porque es la más vulnerable”.

Destaca la necesidad de la actividad física para esta población, aun cuando muchos atraviesan la cuarentena en espacios reducidos. “No deben quedarse en cama. Los monitoreamos telefónicamente y facilitamos el reparto de las medicaciones”, expresa con calma, seguro de los pasos que se van dando.

Su tono monocorde y tranquilizador no concuerda con las agitadas experiencias que afrontó en su vida profesional. Trabajó en Unidad Coronaria durante muchos años. Conoce la batalla con la muerte y refiere que no debemos caer en la paranoia. “No hay que tener pánico, pero sí respetar al virus. Los médicos elegimos esta profesión porque creemos en la vida”.

Belletich estuvo al frente de los hospitales Carrasco, Provincial y San Martín, los más importantes de Rosario, la tercera ciudad más poblada de Argentina. (Foto: Archivo personal)

Tiene la agenda diaria cargada de videollamadas de coordinación, monitoreos y reuniones presenciales donde se planifican estrategias. “Lo ideal es circular lo menos posible. Debemos cuidar a todo el personal de salud que está en la trinchera: los trabajadores de limpieza, vigilancia, técnicos, enfermeros, médicos”, agrega.

Respecto a las peticiones de incrementar el número de testeos en Argentina, Belletich considera que la cantidad de pruebas es importante, pero entiende que el enfoque es “orientar los recursos para hacer un uso razonable. Si no lo administramos bien, no lo vamos a contener luego”.

El duro 2019 para la economía argentina (inflación anual de 53%) también repercutió en el sector sanitario. Para combatir la imprevista pandemia el Estado desvió partidas de otros sectores. “Necesitábamos más recursos para conseguir insumos. Tuvimos que gestionar pedidos”, sostiene. Y resalta el compromiso de la industria local para producir respiradores, tapabocas, batas, jeringas, agujas.

Sus obligaciones no le quitan la preocupación por lo que sucede estos días en Perú. Menciona las cifras de los informes médicos actualizados con la precisión de quien sigue atento las conferencias del presidente Martín Vizcarra. “Tengo comunicación diaria con mis familiares. El crecimiento puede relacionarse con el descreimiento del aislamiento social de una parte de la población. Espero que se controle la curva”.

Haber construido una dilatada carrera en el sector público argentino lo califica como un convencido del aporte profesional desde el Estado. Considera que esta pandemia puede ser también una oportunidad para que se potencie el sistema sanitario en Perú. “Lamentablemente, ahora muchos compatriotas se dan cuenta de las debilidades del sistema. Muchas veces el que no tiene dinero se muere. Eso no debe ser. El Estado debe ser el primer garante de la salud”.

Tiene los tiempos pautados. Es difícil pensar en proyecciones en estos días, pero en su horizonte está latente volver a trabajar en su tierra natal. “He recibido invitaciones. Tengo contacto fluido con colegas en el Perú”, dice risueño, antes de retomar sus labores. Su compromiso ahora está con miles de argentinos.

(Foto: Óscar Bermeo / El Comercio)

