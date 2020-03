Por culpa del nuevo coronavirus , Pablo Bernadello se quedó sin trabajo, sin vacaciones y, además, tuvo que volver anticipadamente de Italia a Argentina .

Pero el derrotero de Pablo no terminó allí: es uno de los argentinos que viajó en el mismo avión que trajo al primer argentino infectado con coronavirus a Argentina.

Cuando Pablo, de 44 años, llegó a principios de enero a Marilleva , al norte de Italia, a 60 km de Trento , lo esperaba una temporada ideal . Durante dos meses iba a dar clases de esquí a turistas de todo el mundo que eligen ese exclusivo destino por sus apetecibles cumbres nevadas.

Una vez terminada la temporada, a principios de marzo, Pablo esperaría a que su pareja, Macarena, vuele desde la Argentina a Italia, para juntos llevar adelante unas vacaciones por Europa. La idea era recorrer Venecia , Verona y Trento , en una primera etapa. Después, cruzar el canal de la Mancha para pasear por Londres por cuatro días. Por último, volver a Italia, y de Milán alquilar un auto y pasear por la costa hasta Roma.

Mientras avanzaba el contagio de coronavirus en Italia , que ya causó la muerte de más de 100 personas y dejó más de 3000 infectados, retrocedía su planificación. Primero, se cancelaron todas las reservas para las clases de esquí en el mes de febrero. Después, con su pareja decidieron que lo más atinado era suspender el viaje y tratar de regresar a la Argentina lo antes posible.

Pero Pablo encontró un nuevo escollo. Para adelantar su vuelta, la agencia de viajes, Tije Travel le cobró una penalidad de 50 mil pesos. "Por todo este problema, la agencia no quiere hacer el cambio de pasaje sin cargo. Es un gasto muy grande y encima perdí un mes de trabajo", se queja Pablo, y agrega: "Voy a empezar con abogados y cartas documento para intentar recuperar ese dinero que gasté por el cambio de fecha".

Desde Tije Travel, indicaron a LA NACIÓN que se basan " en los procedimientos de cada aerolínea " y que a “la penalidad por cambiar la reserva del pasaje se le suma una diferencia por la tarifa”.

Los traspiés continuaron también en el vuelo que lo trajo a Pablo a la Argentina. Porque en ese avión de Alitalia, que salió de Roma a las 21:45 (hora de Italia) con el número de vuelo 680 , además de los pasajeros, viajaba el covid-19. En primera clase, un argentino estaba infectado .

Fue un vuelvo normal, como cualquier otro, hasta los 30 minutos antes de aterrizar. En ese momento, tras activarse el protocolo para los vuelos que provienen de zonas de riesgo por el coronavirus, todos los pasajeros recordaron que desde hace casi dos meses el Covid-19 está poniendo en alerta al mundo entero. " Las azafatas repartieron unos formularios -cuenta Pablo- en el que había que completar en dónde habíamos estado y si teníamos algún síntoma. Una vez que aterrizamos, en la manga, a la salida del avión, dos personas con instrumentos de seguridad recibían las hojas, las revisaban y nos permitían continuar con el descenso ". “Nadie nos tomó la fiebre”, afirma Pablo.

Por unos días, Pablo continúo su vida normal, hasta que el miércoles supo que el primer argentino infectado había estado en su vuelo . A su favor, Pablo dice que su asiento se encontraba en la fila 42, “bien al fondo en el avión” y lejos de la primera clase. Seis personas fueron contactadas por el Ministerio de Salud de la Nación para que se autoacuartelen durante 14 días. Son los que viajaron cerca del primer caso confirmado en Argentina.

" Desde aquel momento, me autoevacué por pedido de mis conocidos ", cuenta desde Bariloche , ciudad en la que vive. Tras intentar, sin éxito, comunicarse con la aerolínea y el Ministerio de Salud, consultó con el pediatra de sus hijos para saber que hacer . "Él habló con el sector de infectología de la Provincia y me dijo que si no tenía síntomas, que me quedara tranquilo, que no tenía necesidad de aislarme ", concluye Pablo, ya un poco más relajado.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.





