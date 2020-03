Bolivia confirma la primera muerte por coronavirus, una mujer de 78 años

CORONAVIRUS EN VIVO | La Paz [AFP]. Una mujer de 78 años se convirtió este domingo en la primera víctima del coronavirus en Bolivia, donde la pandemia registra 81 casos confirmados, informó el gobierno.

“Es una mujer de 78 años. Hasta ayer se mantenía estable, en aislamiento obligatorio. Por la noche comienza agudizarse, por lo que es pasada a terapia intensiva. Fallece esta mañana”, detalló el ministro de Salud, Aníbal Cruz, en conferencia de prensa.

La víctima estaba hospitalizada en el departamento de Santa Cruz, detalló posteriormente Rubén Costas, gobernador de esa región en el este del país a la que pertenece la mayor parte de los casos confirmados (44).

Las autoridades han atribuido esa incidencia a la poca disciplina registrada en ese departamento en el cumplimiento de la cuarentena total.

Bolivia vive su primer fin de semana con restricción absoluta de circulación.

De lunes a viernes puede transitar una persona por familia para aprovisionarse de alimentos, siguiendo una asignación establecida según último dígito del documento de identidad.

La cancillería boliviana informó que el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez (derecha) ha solicitado oficialmente ayuda de China, Corea, Japón, Alemania, Estados Unidos, Israel y la Unión Europea tanto en asistencia técnica como en insumos y equipos para contener la expansión de esta enfermedad.

En ese marco, se anuncia que una donación de la Fundación Alibaba consistente en 100.000 barbijos, kits para pruebas virales y cinco respiradores, partió rumbo a Los Ángeles. El consulado boliviano en esa ciudad coordinará con su similar de China para confirmar la fecha de salida de la donación hacia Bolivia.

Asociaciones de médicos han demandado la entrega de equipamiento de bioseguridad para atender a los potenciales pacientes infectados.

“Si los médicos no están en condiciones (de atender a los pacientes), se las vamos a dar. El que no tiene condiciones yo le pido que no atienda. Yo no voy a poner en riesgo a ningún médico”, dijo Oscar Urenda, el secretario de Salud de la Gobernación cruceña.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

