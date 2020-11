Brasil camina hacia las 200.000 muertes por coronavirus y está próxima a superar los seis millones de casos confirmados, en momentos en que la pandemia vuelve a acelerarse en el país tras varios meses de mantenerse a la baja, informó este jueves el Gobierno.

De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud, el gigante suramericano registró en las últimas 24 horas, 606 fallecimientos por el coronavirus y 35.918 contagios.

Así las cosas, la covid-19 ya deja en Brasil un total de 168.061 víctimas mortales y 5.981.767 casos confirmados.

Los datos divulgados por el Ministerio de Salud indican que el promedio diario de muertes por la covid de los últimos 14 días (456 óbitos) subió un 8,4% en relación con la media móvil de dos semanas atrás cuando registró 416 fallecidos.

Lo mismo ocurre con los contagios, donde el promedio diario de los últimos 14 días (26.239 infectados) subió un 17,7%, en comparación con la media móvil de dos semanas atrás.

Las cifras refuerzan las alertas de los especialistas en el sentido de que, tras haber conseguido en octubre reducir los casos y las muertes por la enfermedad a los niveles de mayo, Brasil vive una probable segunda ola de la pandemia sin haber superado la primera.

La situación afecta, principalmente, a 13 de las 27 regiones del país, en donde se han registrado aumentos en el número de muertes, sobresaliendo Sao Paulo y Río de Janeiro, con los mayores índices.

Sao Paulo registró 147 nuevas muertes entre el miércoles y el jueves y confirmó otros 6.800 contagios y los cupos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UTI) subieron al 43 %, frente al 20 % de hace algunas semanas, aunque por debajo del 95 % registrado en el auge de la pandemia, entre los meses de abril y mayo.

Como medida de prevención fue decretado que sean canceladas todas las cirugías no electivas en los hospitales de Sao Paulo y que se mantengan todas las camas dedicadas al tratamiento del coronavirus.

Para el caso de Río de Janeiro la situación es más alarmante, pues el promedio móvil de muertes de los últimos 14 días se trepó un 152%.

Río registró 108 muertes por la covid en la última jornada y 2.118 nuevas infecciones, con lo que el total de fallecidos ya supera los 21.800 y el de infectados suma 334.514 casos.

Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de muertes por la pandemia, detrás de Estados Unidos, y el tercero en número de contagios, después de EE.UU. e India.

BRASIL, EL PRIMER PAÍS DE LATAM EN RECIBIR VACUNA CONTRA COVID

Brasil recibió este jueves el primer lote de la “Coronavac”, la vacuna china contra la covid-19, y se convirtió así en el primer país latinoamericano en recibir una vacuna contra el virus.

Las primeras 120.000 dosis de la “Coronavac”, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac llegaron esta mañana a Sao Paulo, cuyo gobierno cerró un contrato el laboratorio del país asiático para recibir un total de 46 millones de vacunas, equivalentes a toda la población de dicha región, la más afectada en el país por la pandemia.

No obstante, la vacuna no podrá ser aplicada todavía, pues no se han terminado los estudios clínicos que confirman su efectividad, aunque ya están en la fase final.

Además de la importación de dosis de la vacuna, el acuerdo del Gobierno de Sao Paulo con el laboratorio chino también prevé la transferencia de la tecnología de la vacuna al Instituto Butantan, entidad pública que coordina con la firma asiática los ensayos clínicos en Brasil.

Los ensayos están siendo realizados en un total de 13.000 voluntarios en el país y, según los resultados publicados esta semana en la revista científica Lancet, la vacuna tiene capacidad de producir una respuesta inmune en el organismo 28 días después de su aplicación en el 97 % de los casos.

Si la vacuna alcanza los índices necesarios de eficacia y seguridad una vez concluidos los ensayos, el antígeno deberá ser sometido a evaluación de las autoridades sanitarias de Brasil para registro y posterior uso en campañas de inmunización contra el coronavirus.

