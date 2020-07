Recife [EFE]. Una profesora brasileña de 37 años y sus padres murieron en un intervalo de dos semanas en la ciudad de Natal (nordeste) víctimas del nuevo coronavirus, que ya ha causado en el país cerca de 65.500 fallecidos y 1,6 millones de contagios.

La Secretaría de Salud de Río Grande do Norte, estado del que Natal es su capital regional, confirmó este lunes a Efe la muerte de Francisca Katiane do Nascimento, profesora y cantante de música religiosa, y de sus padres Francisco Canindé Nunes do Nascimento, chófer, y María Francisca Nunes do Nascimento, también educadora.

La profesora falleció el domingo en un hospital particular de Natal al que había ingresado el 25 de junio, dos días después del fallecimiento de su padre, de 60 años, y un día antes del deceso de su madre, de 59.

La familia residía en el barrio de Pajuçara, en la zona norte de Natal, donde el padre era conocido por organizar romerías religiosas en toda la ciudad, y de acuerdo con amigos de la familia la profesora no padecía enfermedades preexistentes.

El pasado 16 de junio, en el estado de Paraíba, también en la región nordeste del país y limítrofe con Río Grande do Norte, los hermanos Jones y Jean Carlos Costa de Lima, de 36 y 34 años, respectivamente, murieron víctimas del coronavirus el mismo día en la ciudad de Guarabira.

Los hermanos eran comerciantes de automóviles y su padre y hermana también fueron infectados pero lograron recuperarse.

Brasil, el segundo país más azotado por la pandemia después de Estados Unidos, sumó 620 fallecidos por COVID-19 en el último día, con lo que el balance total de muertes ascendió hasta los 65.487, según informó este lunes el Gobierno.

El número de contagios se ubica en los 1.623.284 tras registrar 20.229 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, de acuerdo con el boletín diario divulgado por el Ministerio de Salud.

Río Grande do Norte, por su parte, contabiliza 34.983 casos confirmados y 1.246 muertes, de acuerdo con la Secretaría regional de Salud.

____________________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

__________________________

