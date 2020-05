A los 72 años, con cáncer y diabetes, un hombre de iniciales G.M.S. superó el contagio por coronavirus en Chile. Según cuenta su familia, estuvo casi dos semanas conectado a un ventilador mecánico y definen su caso como “un milagro”.

Así lo informa hoy “El Líder de San Antonio”, que detalla que el hombre, habitante del sector de La Campiña, en Llolleo, es un exchofer de la empresa Pullman Bus.

Una de sus seis hijos relató a dicho medio que su padre ingresó el 8 de abril al hospital Claudio Vicuña para ser sometido a una compleja intervención. A los días, le dieron de alta y confirmaron su contagio.

“Le sacaron un riñón y parte de la vejiga porque padece cáncer de uréter. Estuvo cinco días internado, le dieron de alta y empezó a presentar síntomas (de covid-19). Por eso lo llevamos (al hospital de San Antonio) y lo derivaron al hospital Carlos van Buren de Valparaíso el pasado 29 de abril”, detalló.

La diabetes que G.M.S. lleva desde hace años resintió el covid-19, y por ello la neumonía que le detectaron lo dejó grave.

“Estuvo en coma y conectado a ventilador artificial durante 13 días”, acotó su hija. Y agregó: “Este es un milagro, ese es el enfoque que nosotros le damos, porque somos cristianos y creemos que no hay otra respuesta. Científicamente no hay respuesta, porque además él es diabético y su estado era muy grave. De hecho, nos dijeron que no iba a sobrevivir. Muchas veces nos dijeron que moriría”.

Su hija dijo además que hoy G.M.S. se encuentra fuera de riesgo vital, avanzando bien en su proceso de recuperación, y que solo faltarían algunos detalles para que sea dado de alta.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

