Coronavirus en Chile EN VIVO | Últimas Noticias | Santiago de Chile [EFE]. Chile registró una “muy leve mejoría” en la evolución de la pandemia de coronavirus y los nuevos casos por segundo día consecutivo se volvieron a situar por debajo de los 4.000, pero las autoridades sanitarias llamaron este miércoles a no confiarse y dijeron que la situación sigue siendo “muy grave”.

En las últimas 24 horas, se detectaron 3.649 nuevos contagios de COVID-19, lo que eleva a 254.416 la cifra total de infectados y mantiene a Chile en el séptimo país del mundo con más casos, por encima de España e Italia, según la Universidad Johns Hopkins.

“Esto no es para cantar victoria, es una muy leve mejoría. Seguimos teniendo problemas muy graves en la región de Antofagasta (norte), O’Higgins (centro) y Magallanes (sur), y también la región metropolitana (a la que pertenece la capital)”, aseguró el ministro de Salud, Enrique Paris.

El médico explicó que la mejoría se debe a que la positividad se ha reducido "hasta el 29 %" y a que hay cierto descenso en la ocupación hospitalaria, pero también reconoció que en los dos últimos días se han realizado poco más de 12.500 exámenes diarios, una cifra inferior a los 15.000 test PCR que se venían haciendo.

“Es una señal muy incipiente y como no estamos totalmente seguros de que esto vaya a seguir en esa línea, hemos reforzado medidas de contención y hemos incluido nuevas comunas en cuarentena (...) No hay todavía optimismo y no hay nada que nos indique que estamos derrotando al virus”, insistió Paris.

El Gobierno decretó nuevas cuarentenas en localidades centrales como El Monte, Graneros o Quillota y decidió mantener una semana más la megacuarentena que rige en Santiago desde el pasado 15 de mayo, con lo que más de la mitad de los 18 millones de habitantes del país se encuentran confinados.

Santiago, con la red hospitalaria al límite y donde la movilidad sigue sin reducirse a las tasas esperadas, es el gran foco de la pandemia y es la cuarta ciudad del mundo con mayor número de contagios tras Nueva York, Moscú y Sao Paulo, de acuerdo a la universidad estadounidense.

En las últimas 24 horas, se inscribieron además 226 nuevos fallecidos y el número total de muertos con examen PCR positivo alcanzó los 4.731, a los que hay que añadir 3.069 muertos "probables" y que no cuentan con pruebas confirmadas, con lo que el balance total asciende 7.800 decesos.

Junto al número de contagios y muertos, también se elevó hasta los 2.046 el número de pacientes hospitalizados, de los cuales 424 se encuentran en estado crítico.

“Reconozco que hemos sido más frágiles en el tema de la trazabilidad y el tema del aislamiento. Ambos aspectos los estamos mejorando al 100 %”, admitió el ministro.

Chile, que este miércoles superó el millón de pruebas PCR realizadas, se encuentra desde hace más de tres meses bajo estado de excepción por catástrofe y toque de queda nocturno, con las fronteras cerradas, al igual que las escuelas y los negocios que no son de primera necesidad.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

