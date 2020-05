El Gobierno de Chile ha extremado el nivel de alerta y de precaución luego de que dos importantes funcionarios del gabinete de Sebastián Piñera se contagiaran del nuevo coronavirus COVID-19.

El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, se convirtió en el segundo alto cargo del Gobierno en contraer la enfermedad tras el titular de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Asimismo, el subsecretario de Redes Asistencias, Arturo Zúñiga, entró este martes en cuarentena preventiva.

Zúñiga participa a diario en las reuniones de seguimiento de la pandemia en Chile junto a Piñera, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y la subsecretaria de Salud, Paula Daza, entre otras autoridades.

“Inicio aislamiento preventivo por contacto estrecho con persona confirmada con COVID-19. Estaré en teletrabajo”, indicó Zúñiga en su cuenta de Twitter.

Inicio aislamiento preventivo por contacto estrecho con persona confirmada con #COVID_19. Estaré en teletrabajo. #CuidémonosEntreTodos — Arturo Zúñiga (@arturozunigaj) May 26, 2020

📌 Seguimos trabajando de manera remota con los directores de Servicio de Salud de la Región Metropolitana para la coordinación de toda la red asistencial en el #PlanCoronavirus pic.twitter.com/INKqU1TZ3Q — Arturo Zúñiga (@arturozunigaj) May 26, 2020

Dos ministros contagiados

Los contagios de los ministros chilenos se difundieron el lunes. Primero se conoció el caso del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien lo anunció en la mañana a través de Twitter.

“He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen”, escribió Moreno.

He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen. #CuidémonosEntreTodos — Alfredo Moreno Charme (@amorenocharme) May 25, 2020

El ministro de 63 años había informado el viernes que, tras hacerse el test, decidió iniciar un aislamiento preventivo luego de enterarse de que uno de sus colaborares había dado positivo a la enfermedad.

Más tarde, el mismo lunes, se confirmó el caso del ministro de Estado de Energía, Juan Carlos Jobet, quien dio positivo luego que el sábado iniciara una cuarentena preventiva “al experimentar síntomas leves, que podían estar asociados a la enfermedad”, según un comunicado del Ministerio de Energía.

“Di positivo por COVID-19. Como indica la autoridad sanitaria estaré en cuarentena para no contagiar a los demás. Gracias a todos por sus mensajes y su preocupación”, escribió Jobet en Twitter.

Hoy di positivo por Covid-19. Como indica la autoridad sanitaria estaré en cuarentena para no contagiar a los demás. Gracias a todos por sus mensajes y su preocupación. — Juan Carlos Jobet (@JCJobet) May 26, 2020

Pese a tener el virus, Jobet afirmó este martes en Twitter que “en la cuarentena, seguimos trabajando en el plan de cierre de centrales a carbón”.

En la cuarentena, seguimos trabajando en el plan de cierre de centrales a carbón. Nuestro objetivo: encontrar juntos los caminos para ir más rápido, por las comunidades, el medioambiente y las futuras generaciones #MásEnergíaLimpia para 🇨🇱 #TransiciónJusta pic.twitter.com/AwvcdmeLNE — Juan Carlos Jobet (@JCJobet) May 26, 2020

Según se equipo de prensa, Jobet, de 44 años, no tuvo "contacto directo con el presidente Sebastián Piñera ni con otros miembros del gabinete en los últimos días”.

A cuarentena

En tanto, el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, se mantiene en aislamiento preventivo por contacto con un infectado, pese a haber dado negativo al examen de COVID-19.

Además, varios ministros han estado en confinamiento preventivo estos días luego de estar en contacto con cuatro senadores que la semana pasada dieron positivo por coronavirus. Así lo hicieron el titular de Hacienda, Ignacio Briones; el de Interior, Gonzalo Blumel; el de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward; y el de Desarrollo Social, Sebatián Sichel.

El coronavirus también está golpeando con fuerza al Congreso Nacional de Chile. Hasta el momento se han contagiado una diputada y cuatro senadores.

La diputada oficialista Marcela Sabat se contagió tras mantener contacto con uno de los tres senadores que la semana pasada se infectaron y se encuentran aislados, y cuyos casos provocaron el cierre del Senado y la organización de las sesiones por videoconferencia.

Trabajadores funerarios se preparan para recibir los restos de una persona que murió por el nuevo coronavirus en el hospital de San José en Santiago de Chile. (Foto: AP / Esteban Felix)

Otro de los senadores contagiados, el socialista Rabindranath Quinteros, generó una gran polémica ya que antes de que le dieran los resultados el pasado viernes y sabiendo que era sospechoso de tener el coronavirus viajó en avión a su domicilio en Puerto Montt, a más de 1.000 kilómetros al sur de Santiago.

También han dado positivo los senadores Jorge Pizarro, del opositor Democracia Cristiana (DC), y el oficialista José García Ruminot.

El positivo de estos legisladores provocó que otros 20 de ellos iniciara una cuarentena preventiva el pasado fin de semana.

Chile cuenta actualmente con un número total de contagios de 77.961, de los que 30.915 ya se han recuperado. De entre los enfermos, 1.202 pacientes se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos y de ellos 1.029 están conectados a ventilación mecánica, con 229 en estado crítico.

Chile contaba con existencias iniciales de 1.912 ventiladores mecánicos a comienzos de la pandemia, de los que hoy día solo quedan 329 ventiladores a nivel nacional.

_________________________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo esencial sobre el coronavirus

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

Adolescente india recorrió 1.200 km en bicicleta con su padre herido: la llamaron de la selección de