Bogotá, 14 mar (EFE).- Las autoridades de Colombia expulsaron este sábado a dos ciudadanos españoles y a dos franceses por violar los protocolos de aislamiento establecidos por el Gobierno por el coronavirus para los viajeros procedentes de España, Francia, China e Italia, en vigor desde hace tres días.

Migración de Colombia detalló que los cuatro extranjeros, dos hombres y dos mujeres, abandonaron los hoteles donde estaban “pese a las recomendaciones entregadas por los empleados de los establecimientos en los que se encontraban hospedados”.

El primero de los dos casos es el de una pareja española, un hombre de 30 años y una mujer de 27, que se estaban quedando en un hotel del norte de Bogotá y “decidieron salir de allí a recorrer la capital de la República, pese a la orden de aislamiento obligatorio impartida por el Gobierno Nacional”.

“Tras ser ubicados por oficiales de Migración Colombia, la pareja de extranjeros, quienes habían ingresado al país provenientes de Madrid el pasado jueves 12 de marzo, aseguraron que habían abandonado el hotel ya que se sentían en perfectas condiciones de salud”, agregó el organismo.

En cuanto a la pareja francesa, un hombre de 63 años y una mujer de 64, la autoridad migratoria señaló que llegaron a Bogotá el pasado 11 de marzo y de allí salieron a recorrer el departamento de Boyacá, cercano a la capital colombiana.

Los franceses fueron hallados en Monguí, una localidad ubicada a 223 kilómetros de Bogotá, junto a otra mujer de ese país que “había ingresado a Colombia hace unos días proveniente de Chile y sería, de acuerdo con la entrevista realizada, quien los invitó a realizar el recorrido”.

“Al igual que en el caso de la pareja española, los dos ciudadanos franceses fueron conducidos al Aeropuerto Internacional El Dorado con el fin de abandonen, de manera inmediata, el territorio nacional”, añadió Migración Colombia.

Los cuatro expulsados se suman a otro ciudadano español que también tuvo que abandonar el país el viernes por incumplir con el protocolo.

Según la medida del Gobierno, quienes lleguen de España, Francia, China e Italia deberán entrar en autoaislamento durante 14 días.

La medida, sin embargo, no es de fácil aplicación porque deja en manos del viajero el control de su aislamiento y no tiene en cuenta que muchos turistas vienen al país por pocos días, con lo cual no tendrían como cumplir la cuarentena.

“A partir del anuncio, las aerolíneas deben informar a los pasajeros por lo menos con cuatro horas de anticipación en los vuelos procedentes de dichos países que una vez lleguen a Colombia deberán autoaislarse en los sitios de domicilio u hoteles”, aseguró el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el miércoles pasado.

___________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO

Los romanos cantan en sus ventanas para estimular los espíritus en medio del cierre del coronavirus.