El coronavirus ha provocado más de 109.000 muertes en el mundo desde que apareció en diciembre en China. La pandemia ha dado paso a escenas impactantes en el mundo, como las que fueron vistas en Guayaquil, Ecuador, donde el colapso del sistema sanitario derivó en que se vean imágenes de cadáveres en las calles de la ciudad. Además, las cifras de víctimas ofrecidas por el Gobierno no se ajustarían a la realidad.

La embajadora de Ecuador en el Perú, Eva García Fabre, dialogó vía telefónica con El Comercio y explicó la situación que vive su país.

“En Guayaquil hubo sus fallas porque realmente los sistemas colapsaron, porque nadie estaba preparado para esto, porque es una ciudad que además de los fallecidos normales que se dan en toda localidad, tuvo una sobrecarga”, aseguró la diplomática. quien también se pronunció sobre de la decisión del Perú de enviar a las Fuerzas Armadas a la frontera con Ecuador para neutralizar los pasos clandestinos que existen en la zona.

— ¿Cuál es la situación actual de su país en la lucha contra la pandemia del coronavirus?

Usted sabe que esta pandemia cayó de improviso a todos. Y unos países comenzaron antes que nosotros. En nuestro país, el primer caso se dio comprobado ya el 29 de febrero y las alertas fueron inmediatamente decretadas y el 11 de marzo ya teníamos un estado de emergencia, siendo esto como le digo una emergencia nacional por un asunto, por un flagelo que no había experiencia alguna. Y esto ha pasado hasta en los países más desarrollados.

Por supuesto que han habido muchos aspectos que no fueron atendidos del todo precisamente por lo sorpresivo del tema y por la poca experiencia. Ello ha ocurrido en algunos países y otros, por suerte, ante lo inevitable han tenido la experiencia nuestra para prevenir, evitar y corregir ciertos errores que son humanos y lamentablemente se dieron.

Ahora hay una coordinación y podríamos decir que se han unido esfuerzos de diferentes sectores, remando todos juntos.

— En vista de que la enfermedad avanza, ¿qué medidas ha tomado su gobierno para evitar la propagación del coronavirus?

El 11 de marzo se crea un Comité [para hacerle frente al COVID-19] y el 16 de marzo se da un estado de excepción y se comienza con cerrar fronteras.

Un control total de ver los cercos epidemiológicos. Es más, el presidente Lenín Moreno cambió al ministro de Salud por un epidemiólogo. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) se reforzó y se fortaleció. Hubo esta organización de la sociedad civil ante la sorpresa que fue el virus porque realmente tiene una evolución bastante rápida.

Y la sorpresa es que comenzó a caer gente, el número de muertos aumentó, hubo una crisis que ya está prácticamente superada cuando se crea la Fuerza de Tarea Conjunta para la coordinación del levantamiento de personas fallecidas sobre todo en Guayas.

Hay entierros individuales y no hay fosas comunes. (...) probablemente son más muertes de las reportadas porque hay personas que llegan a tener los síntomas, hay personas que mueren y no llegan hacerse la prueba, y eso es precisamente lo que se quiere evitar. Por eso se ha destinado una cantidad muy fuerte de US$200 millones para importar los tests de pruebas y poder hacer masivamente el testeo. De esta manera, encontraremos quiénes son los que dan positivo. Y de acuerdo a su estado, aislarlos en hospitales o aislarlos en su casa. El 80% de los recuperados son personas que lo hacen en sus domicilios. Se prevé tres años de cárcel a quienes irrespeten el aislamiento habiendo dado positivo.

Un trabajador de salud lleva un cadáver a un contenedor refrigerado fuera del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil. (REUTERS / Vicente Gaibor).

— Embajadora, hemos visto imágenes fuertes de muertos en las calles de Guayaquil y las personas han reportado un sistema sanitario colapsado. ¿Qué impresión le deja estando en otro país?

Yo le puedo decir que países desarrollados han desbordado totalmente. Nosotros hemos visto videos realmente conmovedores, de bolsas negras hacinadas en grandes hospitales de Estados Unidos. Y no por eso criticamos o hacemos una publicidad excesiva de lo que está pasando.

Sí, en Guayaquil hubo sus fallas porque realmente los sistemas colapsaron, porque nadie estaba preparado para esto, porque es una ciudad que además de los fallecidos normales que se dan en toda localidad, tuvo una sobrecarga. Incluso, con un toque de queda que fue riguroso y con dueños de funerarias que decidieron cerrar su negocio por su propia seguridad y sabiendo que es un servicio social, no ayudaron a que haya un mejor tratamiento y una mejor coordinación.

Ahora está mejor organizado el tema, el proceso es gratuito, se vela por la dignidad de las exequias unipersonales, se dispuso la línea 911 y un número de WhatsApp para que soliciten el levantamiento de cuerpos. Se ha logrado triplicar la capacidad operativa en la ciudad de Guayaquil para dar una sepultura digna. Ahora hay capacidad para levantar más de 100 cuerpos por día.

El 6 de abril, esta fuerza creada para el tema terminó con el levantamiento de todos los cadáveres que estaban en los domicilios. Ahora, si una persona solicita el levantamiento de un cuerpo, el proceso se efectuará en un máximo de 12 horas.

— ¿Es verdad que el gobierno de Ecuador reaccionó tarde ante la pandemia o fueron las personas quienes desoyeron las recomendaciones? ¿Es una responsabilidad compartida?

Mire, en realidad como le decía, este es un virus desconocido. Nadie tiene el dominio sobre este virus. Ni siquiera donde se originó y quienes comenzaron a expandirlo. (...) Mire lo que pasó en Italia, en España, mire cómo se difundió y qué crisis tan terrible y qué cantidad de muertes que ha habido en estos países. Ha sido incontenible.

Más un país como Ecuador pequeño (...) [donde] tenemos un gobierno que en medio del esfuerzo que hacía por sacar adelante su economía, el ordenamiento fiscal, se ve con este problema que llega de improviso, con un sistema de salud que no quedó en las mejores condiciones, pero que estaba siendo rehabilitado, con una ciudad organizada, floreciente, pero con capacidad realmente no suficiente para esta sobrecarga sorpresiva. Entonces, lógicamente colapsó. Imagínese usted si no hubiera habido un gobierno que actúe coordinadamente.

Esto no se hace de la noche a la mañana. Entonces las políticas, los protocolos y todo tiene que ir surgiendo y haciéndose sobre la marcha. Esto es un hacer camino al andar, pero siempre ha habido una cara presente de las autoridades.

Ahora se comienza a trabajar en una serie de medidas y sobre todo involucrar a la comunidad para que cree conciencia porque lamentablemente, y por cultura, somos países de gente amistosa, extrovertida y sociable. (...) El virus fue importado y esto lamentablemente, sale de las manos de cualquier gobierno.

La embajadora de Ecuador en Perú, Eva García Fabre, se pronunció acerca de la situación que atraviesa su país en medio de la pandemia del coronavirus. (Foto: EL COMERCIO/Alessandro Currarino/Archivo).

— Entonces, ¿hay un mea culpa también?

Sí, por supuesto. Pero como le digo sí había carencias, como las hay en todos lados, que debemos resolverlas sí, pero si había carencias esto vino a exacerbar totalmente esas debilidades. Y nos dejan lecciones. Además, aquí surgen iniciativas importantes como son no solo del gobierno sino del sector privado y el trabajar en conjunto como se lo está haciendo.

— ¿En Ecuador se cuentan con pruebas y el equipamiento adecuado para enfrentar al virus?

Así es. Se están viendo suministros y es más, la industria nacional está con materia prima importada produciendo ciertos fármacos que son recomendados para tratamientos con la hidroxicloroquina. Sabemos que se activaron las industrias nacionales.

Por otro lado, también se han activado industrias nacionales de insumos como mascarillas, gorros, guantes y se está trabajando en cómo se dinamiza la economía, que está paralizada.

Hemos recibido donaciones, lo que cual es bueno y es una muestra de solidaridad oportuna y que agradecemos. Esperamos el apoyo de la cooperación internacional porque realmente difícilmente se va a poder salir solo adelante.

— Sabemos que Guayaquil es una de las más afectadas por el coronavirus. ¿Cómo se encuentra el resto del país?

Hay provincias en donde está aumentado. Las provincias vecinas, sobre todo, aunque los índices son bajos. Quien tiene mayor índice de contagios después de Guayas es Pichincha con el 9,9%. Luego las provincias aledañas tienen 3,9%, 3%. En las provincias fronterizas realmente el índice es bastante bajo.

La pandemia está concentrada sobre todo en Guayas, Pichincha, Manabí, en los ríos, que son provincias intermedias. Las provincias fronterizas en lo absoluto. En la provincia de El Oro quizás un poco más, pero el semáforo en rojo oscuro totalmente está en la provincia del Guayas.

— ¿Cómo ha tomado el gobierno de Ecuador la decisión del Perú de recurrir a las FF.AA. para hacer cumplir el cierre de fronteras en los límites con su país?

Esto fue conversado por los ministros de Defensa el día anterior y con los cancilleres. Yo le puedo decir porque conversé con mi canciller al respecto y porque fui informada oportunamente por nuestros agregados militares.

Esta es una medida para salvaguardar mutuamente a los países. Nosotros no tuvimos ninguna información de los consulados de frontera de que haya solicitud de ecuatorianos de pasar.

Me parece que es una política muy acertada y conversada. Quizás despertó cierta inquietud por quienes no conocían del tema, pero nosotros estábamos informados. Incluso, nuestros ministros lo habían dialogado.

La ciudad ecuatoriana de Guayaquil vive trágicas escenas con hospitales desbordados. (AFP)

— ¿Existen ciudadanos ecuatorianos contagiados por coronavirus en el Perú?

Sí, hemos sido informados por el consulado de que hay un ciudadano que presentaba síntomas. Decidió quedarse en Perú, en realidad no podía moverse tampoco de aquí por todas las normas y el cierre de fronteras, y está haciendo su tratamiento en domicilio.

— ¿Dio positivo?

Sí. Tenía los síntomas, nos informaron que iba hacer sus pruebas, que tenía positivo y que iba hacer su aislamiento en domicilio. No está en hospital. No tenemos más noticias del tema.

Además, tenemos 202 ecuatorianos que quieren y están anhelando retornar. Estamos trabajando primero con los vulnerables, de acuerdo a las disposiciones del COE. Usted sabe que en esta repatriación esto no es voluntad de las embajadas o consulados, sino que hay una norma de cada uno de los países que uno tiene que seguir.

