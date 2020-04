CORONAVIRUS EN VIVO | La reciente difusión de videos en las redes sociales en los que se ven varios cadáveres en las calles de Guayaquil, Ecuador, ha generado preocupación en el país y en el ámbito internacional. Según reveló este martes el diario guayaquileño “El Universo”, que cita un listado de la Policía ecuatoriana, hay 450 cuerpos por recoger en sus viviendas.

“No hay cifras oficiales sobre cuántas personas han fallecido y sus cuerpos no han sido retirados, tampoco sobre los levantamientos ejecutados. No obstante, según un listado que tiene la Policía para acudir a los levantamientos y al que pudo acceder este Diario, este martes estaban registrados casi 450 cuerpos en lista de espera para ser retirados de las viviendas”, señaló dicho medio.

El gobierno ha reconocido las dificultades para retirar los cuerpos; sin embargo, no hay cifras oficiales sobre cuántas personas han fallecido, y si se ha realizado algún levantamiento hasta la fecha.

No muy lejana es la cifra que brindó el concejal de Guayaquil, la noche del lunes. Andrés Guschmer señaló que esa lista era de 400 cuerpos.

La crisis que viene afrontando Guayaquil, región más afectada por el COVID-19, se da por la falta de apoyo del Gobierno ecuatoriano, lo que ha generado que algunas personas empiecen a quemar llantas, muebles y ropa de sus fallecidos.

El temor de las familias y vecinos es de contagiarse. Es por esa razón que, deciden quemar algunas pertenencias.

Conteo de cadáveres

Según el registro de la Policía local se han reportado más de 550 casos de fallecimiento en hogares desde el jueves. No obstante, en el Registro Civil se han inscrito desde el pasado 23 de marzo más del triple de las actas de defunción que se emiten regularmente. En un día normal se inscriben entre 30 y 40 actas de defunción.

El presidente del directorio de BanEcuador y actual encargado del levantamiento de los cuerpos, Jorge Wanted, explicó que se recogen unos 150 cuerpos al día.

“Ya hemos inhumado a casi 50 fallecidos de forma digna, no es ninguna fosa común. Los otros van a las morgues provisionales en distintos puntos como el hospital del Guasmo, en el Teodoro Maldonado, hospital de Los Ceibos y Monte Sinaí”, explicó. Además, agregó que hay algunas morgues ya colapsadas.

Serán enterrados

El Gobierno de Ecuador anunció que construirá un camposanto para enterrar de forma digna a los muertos de la ciudad de Guayaquil.

El propio presidente de la República, Lenín Moreno, anunció por redes sociales que ya han empezado los trabajos para la creación de ese cementerio y que de la tarea se hará cargo el presidente del Banco de Desarrollo Jorge Wated.

Y señaló que esa decisión la tomó tras coordinar acciones en ese sentido con su vicepresidente, Otto Sonnenholzner, quien recientemente habló sobre la posibilidad de una fosa común para enterrar cadáveres en Guayaquil.

El mandatario se refirió a “la creación de una Fuerza de Tarea (..) para que los compatriotas fallecidos en Guayaquil tengan el entierro digno que merecen, en un camposanto”. “¡Ya iniciaron el trabajo hace pocas horas!”, aseguró en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Jorge Wated mencionó también que con la ayuda de la empresa privada se viene alistando un camposanto con capacidad hasta para 2000 cuerpos en Parque de la Paz de Pascuales y de la parroquia La Aurora.

Hasta la fecha, Ecuador tiene 2.302 contagiados, 79 fallecidos y 3.423 casos sospechosos.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

__________________________

__________________________

