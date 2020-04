El peruano Luis Ascama dice a través del teléfono que estar varado en Guayaquil, Ecuador, significa pasar los días entre la incertidumbre de no saber qué va a pasar y la búsqueda de subsistir en una ciudad que colapsa. “Es escalofriante”, afirma al lamentar el abandono de decenas de cadáveres en casas y calles en medio de la emergencia por el coronavirus.

“La situación en este momento es sumamente preocupante, he visto videos de cadáveres en las calles por donde yo he caminado y hospitales colapsados […] El que está al tanto de esto por redes sociales o porque salió a la calle en horas permitidas no lo puede creer”, afirma.

Ascama cuenta que en las diversas publicaciones que dan cuentan de los cuerpos que yacen en las calles se esbozan varias realidades, todas igual de trágicas. “Se afirma que son de personas que murieron en sus casas y como sus cuerpos no fueron recogidos por el Estado, el olor de la descomposición hizo imposible que permanezcan adentro, por eso los sacaron a la calle. O que son personas que vivían solas y que al morir fueron sacadas por los dueños de los lugares que alquilaban. También que son ciudadanos que se descompensaron y sufrieron algún ataque producto del virus y cayeron en plena calle”, afirma Ascama. “La gente no sabe qué hacer”, agrega.

Ascama es periodista de profesión, pero actualmente se dedica a temas académicos y al comercio. Se encuentra cumpliendo la cuarentena ordenada en Guayaquil en condición de turista junto a su novia nacida en esa ciudad ecuatoriana, la más golpeada del país por la pandemia.

“Cada día que pasa se tiene la impresión de que la peor parte recién está empezando”, apunta.

Compatriotas vulnerables

Aunque, él cuenta con el apoyo de su pareja y su familia, Ascama está preocupado por la situación de otros peruanos que están varados Guayaquil en situación vulnerable y pide al gobierno peruano que tenga consideración con los casos especiales que necesitan volver urgentemente por salud o por economía.

“Yo siento temor por la salud de las personas vulnerables y los casos críticos de peruanos que no pueden regresar al país. Estoy al tanto de varios casos, unos más preocupantes que otros. Algunos estamos en grupo de WhatsApp y otros nos hemos encontrado comentado fotos y videos de Facebook. Todos estamos preocupados y con la incertidumbre de no saber qué va a pasar mientras que la ciudad colapsa. Si bien es cierto que unos tienen más urgencia en volver que otros, todos compartimos sensaciones de miedo, abandono y preocupación”, señala.

Sobre su caso en particular, Ascama cuenta que se comunicó con el consulado en Guayaquil y fue a su oficina. Sin embargo, no recibió noticias acerca de viajes humanitarios o la apertura de fronteras. “Recibí una bolsa de víveres básicos valorizados en más o menos 15 dólares y un trato poco humanitario. No parecen haber estado listos para estos casos. La persona encargada me pidió que haga durar esos víveres porque no sabía lo que iba a pasar más adelante y que la orden desde Lima era que nuestras familias en el Perú nos envíen dinero a través de la compañía Western Union para sobrevivir. Lamentablemente no hay nada claro, solo un empadronamiento virtual y el consejo de esperar”, afirma.

Una espera dramática

Mientras esperan por noticias, Ascama y los otros peruanos varados deben seguir atentos la evolución de la pandemia en Guayaquil, donde han muerto 60 personas de los 93 fallecidos por coronavirus en todo Ecuador.

“Acá preocupa la educación sanitaria, la pobreza, la amplia brecha social, la falta de alimentos y medicinas. Solo el primer día ya no había alcohol en gel, mascarillas o paracetamol, y lo que hay se vende caro. Preocupa el nivel de información de las personas. Los hospitales parece que solo funcionan como fachada porque colapsaron muy pronto”, apunta y lamenta ver un gobierno ausente en Ecuador.

“El gobierno no recoge los cuerpos, estas personas no entran en la estadística, las cifras que el gobierno da no son reales. Es terrible lo que está pasando aquí. Hay gallinazos sobrevolando hospitales con crematorios por el olor de los cuerpos”, agrega el peruano.

___________________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

__________________________

_____________________

