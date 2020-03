Si considera que es complicado afrontar la cuarentena, imagine cuánto más lo sería si la viviera en un país donde solo debía pasar unas cuantas horas para cambiar de avión. Martina, de 26 años, llegó la mañana del 16 de marzo al aeropuerto internacional Jorge Chávez proveniente de La Habana, Cuba, y por ahora parece que permanecerá los siguientes 15 días confinada en el Perú.

Su destino era Rosario, en su natal Argentina, pero la decisión de la aerolínea Latam de cancelar todos sus vuelos ante la orden del cierre de fronteras del presidente Martín Vizcarra para frenar al brote de coronavirus en el país -el cual entraba en vigencia desde las 00:00 horas del 17 de marzo-, la dejó varada en la capital peruana.

El de Martina es tan solo uno de los cerca de 860 casos de turistas argentinos que no pudieron salir del Perú antes del cierre fronterizo, según detalló a El Comercio la embajada de ese país.

“Logramos comunicarnos con la embajada, nos dieron un formulario de Cancillería para llenar nuestros datos”, narró Martina a este Diario. “Aparentemente intentarán ubicarnos en vuelos”.

La joven permanece alojada en casa de unos amigos, pero mostró su preocupación por las decenas de compatriotas que debían permanecer en el aeropuerto ante la imposibilidad de conseguir un cuarto de hotel, debido a la coyuntura o porque simplemente no pueden costearlo.

“No tienen agua, no tienen comida ni alojamiento. Se necesita una solución transitoria hasta que nos puedan repatriar”, explicó.

Ante esto, El Comercio conversó con el agregado de Prensa y Cultura de la Embajada de Argentina en el Perú, Ariel Campero, quien explicó que la oficina diplomática está empadronando a sus connacionales para poder repatriarlos ni bien lo permita la situación y por el momento están enfocando su apoyo en asesorarlos y atender a los más vulnerables.

“Hemos tenido problemas con que Lima es un aeropuerto de trasbordo. Miles de argentinos que venían de Estados Unidos y el Caribe quedaron varados porque Latam, principalmente, canceló todos sus vuelos”, señaló. “Hay vuelos hacia Mendoza, Tucumán, Rosario y Córdoba. Yo te diría que hoy, en el aeropuerto, tenemos alrededor de 90 personas, de diferentes edades y muchas veces en situaciones de vulnerabilidad. El Consulado los está asistiendo".

Campero explicó que la oficina diplomática está consiguiendo recetas médicas y medicamentos para quienes así lo requieran, además de ayudarlos a conseguir un lugar donde alojarse temporalmente.

Sin embargo, el funcionario advirtió que debido a la cuarentena muchos de estos hospedajes no se encuentran habilitados.

“Los hoteles y los hostels nos informan que tienen otro problema, como el personal de servicio no está asistiendo al trabajo, no hay personal que haga el servicio de cuarto y no pueden habilitar el espacio”.

Campero también especificó que la mayoría de afectados se encuentra en Cusco. “En Lima, Máncora y Punta Sal también, en Arequipa también pero menos. Un problema es que quienes están en Cusco no pueden ser trasladados a Lima”, dijo.

Sobre la solución, el funcionario no pudo confirmar que vaya a haber una pronta. “Lo que está haciendo el Gobierno Argentino a contrarreloj es tratar, al más alto nivel, de que haya un acuerdo para que los vuelos de allá puedan llegar a Lima y los ciudadanos puedan regresar al país. Pero no hay nada hasta el momento, solo negociaciones”, señaló.

¿QUÉ DEBO HACER SI SOY UNO DE ESOS TURISTAS VARADOS EN EL PERÚ?

La embajada de Argentina en el Perú recomendó a El Comercio ofrecer los siguientes consejos para sus connacionales varados en nuestro país.

1. Comunicarse directamente con el Consulado General en Lima: +51 1 2052105

2. Llenar directamente el formulario disponible en su página web: https://clima.cancilleria.gob.ar/formulario-covid-19

El acceso al formulario de la Cancillería Argentina aparece en la página principal de la embajada de ese país en el Perú. (Captura de pantalla)

3. Tener un número de contacto para que los funcionarios se comuniquen con usted. Detallar si están acompañados, si viajan en familia y si hay algún caso de vulnerabilidad, como una persona enferma, una embarazada o niños.

4. Funcionarios de la embajada lo guiarán durante la llamada y recopilarán sus datos para conseguir futuros vuelos apenas sea posible.

