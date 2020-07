Un estudio publicado por The Lancet Oncology reveló que 9 de cada 10 especialistas consultados en 20 países de América Latina aplazó o retrasó las citas de sus pacientes (niños con cáncer) debido a la situación de los centros de salud por el coronavirus.

El estudio titulado “Impacto temprano de la pandemia de covid-19 en la atención del cáncer pediátrico en América Latina” (Early impact of the covid-19 pandemic on paediatric cancer care in Latin America”) indica que un 58% aplazó o tuvo que retrasar procedimientos ambulatorios, un 45% aplazó o tuvo que retrasar cirugías y un 33% aplazó o tuvo que retrasar horarios de radioterapia para niños con cáncer.

Un 36% aseguró que hubo modificaciones en las programaciones de quimioterapias debido a la escasez de medicamentos durante la pandemia.

El mencionado estudio se realizó a partir de una encuesta online a 453 hematólogos oncológicos pediátricos en 20 países de América Latina.

Los especialistas estiman que, debido a la situación de la pandemia en la región, podrían continuar las interrupciones a los tratamientos de niños con cáncer durante las próximas semanas. Esto, sin duda, podría ser perjudicial para los pacientes.

Casi el 60% de los encuestados informaron una disminución en su personal de oncohematología pediátrica debido a las medidas durante la pandemia del coronavirus.

Reducción de transplantes de médula ósea

La mitad de los encuestados informaron que sus centros no proporcionaban una plataforma para consultas de telemedicina, aunque se utilizan como canales a las redes sociales no profesionales.

El estudio también indica que el 73% de los profesionales encuestados afirmó que hay una reducción de transplantes de médula ósea.

En los países con el mayor gasto en atención médica y menor letalidad de covid-19, los médicos declararon que percibían que la pandemia no afectaría a los niños con cáncer. Esto probablemente debido a una mayor confianza en sus sistemas de salud.

Coronavirus en Latinoamérica: Covid-19 amenaza tratamiento de niños con cáncer en América Latina | The Lancet Oncology | Perú | Brasil | Chile | Ecuador. Foto referencial: PAL PILLAI / AFP

Una alternativa para continuar con las consultas ha sido la telemedicina, o en todo caso, la atención vía telefónica. Sin embargo, en algunos países la situación ha cambiado de forma drástica, según un artículo de Lorena Guzmán Hormazábal publicado en SciDev.Net y El Espectador.

Verónica Contardo, pediatra infectóloga del Hospital Roberto del Río y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, cuenta a SciDevNet que los menores que son hospitalizados ya no pueden estar con sus padres.

El argumento de la referida medida es garantizar la protección tanto de los niños como del personal médico.

Algunos participantes del estudio se mostraron preocupados por las atenciones médicas abrumadas por el coronavirus y la poca disponibilidad de equipos de protección personal.

Los autores de esta investigación son Liliana Vasquez, Claudia Sampor, Gabriela Villanueva, Essy Maradiegue, Mercedes Garcia-Lombardi, Wendy Gomez-García, Florencia Moreno, Rosdali Diaz, Andrea M Cappellano, Carlos Andres Portilla, Beatriz Salas, Evelinda Nava, Silvia Brizuela.

También comparten la autoría Soledad Jimenez, Ximena Espinoza, Pascale Yola Gassant, Karina Quintero, Soad Fuentes-Alabi, Thelma Velasquez, Ligia Fu, Yessika Gamboa, Juan Quintana, Mariela Castiglioni, Cesar Nuñez, Arturo Moreno, Sandra Luna-Fineman, Silvana Luciani y Guillermo Chantada.

