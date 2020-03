Montevideo [La Nación de Argentina]. Una empresaria uruguaya, dedicada a la decoración de interiores y remodelaciones, es una de las primeras afectadas por coronavirus, y si bien ella está en su casa cumpliendo reposo y no reviste gravedad, su caso se convirtió en un fenómeno explosivo por el riesgo de contagio: luego de viajar a Europa concurrió a una boda a la que asistieron 500 personas, de las cuales hay unos 20 casos de síntomas que requieren exámenes.

A las tres de la tarde de hoy, Carmela, de 57 años, se enteró que tenía coronavirus, uno de los cuatro casos que se registraron en Uruguay. De inmediato sintió mucha bronca porque había pedido que le hicieran el análisis y, según contó, como no le dieron importancia se fue a la fiesta multitudinaria.

En enero viajó a Milán y tuvo fiebre, unos 41 grados, luego volvió a Montevideo y viajó a Madrid, donde se sintió mal y tuvo tratamiento médico.

“El 22 de febrero viajé a Madrid con destino a Milán pero no pude ingresar y el 6 de marzo volví a Uruguay. Pregunté si había alguna medida en el aeropuerto porque venía de Europa y me dijeron que no. Ese mismo día almorcé con mi madre de 84 años y de noche fui a un casamiento con 500 personas”, contó en un audio por redes sociales.

“Me siento mal”, dijo la mujer, angustiada por lo que atraviesa y por el peso de una culpa de posible contagio a amigos. En la fiesta, mientras tosía y manifestaba cierto malestar, algunos amigos le hacían bromas: “No tendrás coronavirus” , según contó ella misma.

El caso repercute en las redes con la convocatoria a todos los que fueron al casamiento de una psicopedagoga de 26 años y un médico de 29 años, para que concurran a su servicio de salud para realizarse estudios y comprobar si tienen o no riesgo de afectarse por el virus.

El problema no impacta solamente entre los que fueron a la fiesta de casamiento de una conocida pareja del residencial barrio de Carrasco, sino que generó preocupación en otras personas. Uno de los asistentes a la boda es responsable de entrenamiento de un equipo deportivo y luego de acusar síntomas de posible afectación, todos los deportistas están realizándose análisis.

En las redes sociales comenzó a reproducirse un mensaje dirigido a los invitados con el siguiente texto: “Carmela Hontou recién llegada de Milán asistió al casamiento y hoy en día es el primer caso de coronavirus del Hospital Británico. Ya hay más de 20 personas que asistieron al casamiento que tienen síntomas (fiebre, tos y dificultad respiratoria). ¡Por favor seamos conscientes! Si fuiste al casamiento notificá a tu trabajo/universidad y solicitá la cuarentena”.

“Recuerdo para los jóvenes: ¡Aunque para ustedes esto sea una simple ‘gripe’ para los adultos mayores a 50 años puede ser muy grave! ¡Piensen en sus padres, tíos, abuelos, etcétera!”, agregó el texto.

