Un mes después de que el régimen de Nicolás Maduro decretara una cuarentena “disciplinada, voluntaria y consciente” por el coronavirus en Venezuela, todos en ese país saben que en realidad no se puede elegir, que el quedarse en casa es una orden e incumplir la medida puede tener graves consecuencias.

Pese a que Maduro insiste en que la cuarentena es “voluntaria” y que su gobierno felicita sin cesar la “responsabilidad” con la que los ciudadanos cumplen el confinamiento, lo cierto es que efectivos de los cuerpos de seguridad de Venezuela y empleados públicos recorren las calles del país en vehículos oficiales dejando en claro que salir no es una opción.

Los oficiales más temidos son los miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el grupo policial que creó Maduro para ejercer el control social en cada rincón del país y que aumentado su fuerza en medio de la pandemia.

“Si el FAES dice que no sales, no sales y ya. No hay orden, ni decreto municipal, aquí es la fuerza”, dijo a la agencia Reuters uno de los residentes de Catia, una de las barriadas populares más grandes del oeste de Caracas.

Este comando depende directamente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, institución gubernamental y por tanto, comandada por presidente al más alto nivel. Por eso, a muchos venezolanos les resulta difícil entender la contradicción entre lo que dice Maduro y la realidad en las calles.

Al comienzo de la etapa de cuarentena, se produjeron varias detenciones por incumplir el mandato presidencial o por entender, tal y como dijo Maduro desde el primer momento, que era voluntario.

Según los lineamientos del gobierno ir a comprar comida o medicinas y a trabajar está permitido siempre que se cuente con un salvoconducto o justificación que respalde la salida, que debe estar avalada por la naturaleza del puesto laboral a desempeñar: personal sanitario, empleados de supermercados o tiendas de alimentos.

Hasta ahora en buena parte de los barrios más pobres de Caracas las medidas de aislamiento se han cumplido de manera parcial y en las calles es común ver casi a diario vendedores informales y personas buscando alimentos y otros artículos debido a sus bajos ingresos.

Un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana bloquea una avenida en Caracas como medida de precaución contra la propagación del nuevo coronavirus, COVID-19. (Foto: Cristian Hernández / AFP)

En Venezuela nueve personas han fallecido por el COVID-19 y hay 181 infectados por el virus, de acuerdo con datos oficiales.

“Una permanente amenaza autoritaria y represiva”

La oposición ha denunciado en las últimas semanas que el régimen de Maduro utiliza la crisis del coronavirus para ejercer control sobre la población y socavar sus libertades.

El martes, el opositor venezolano Miguel Pizarro, que actúa como enviado ante la ONU en el Gobierno paralelo del opositor Juan Guaidó, acusó al chavismo de tratar de aprovecharse de la pandemia para reafirmar su poder y de falsear las cifras de infectados.

Pizarro hizo estas declaraciones al intervenir en el COVIDCon, una iniciativa sobre desinformación, autoritarismo y el coronavirus organizada por la ONG estadounidense Human Rights Foundation. Este congreso se celebra normalmente en Oslo, pero en esta ocasión se realiza de forma virtual y se retransmite por distintas plataformas de Internet.

“El régimen está aprovechando la pandemia del coronavirus para ampliar el control policial y social”, aseguró Pizarro, que acusó a las autoridades de acallar a periodistas y personal sanitario.

Por su parte, el abogado Castor González publicó en su columna de opinión en el diario venezolano “El Nacional” que pese a los aspectos comunes con otros territorios, la crisis del COVID-19 en Venezuela está como siempre aderezado de otros elementos que lo convierten en sui generis.

“Por una parte todo cuanto se decide está revestido de un manto de oscuridad y desinformación, o en el mejor de los casos de medias verdades o información incompleta; y por la otra, acompañado de la permanente amenaza autoritaria y represiva de someter a la justicia parcial y controlada, todo aquello que medianamente salga del guion de lo que ellos y solo ellos creen es el bien común” apunta.

