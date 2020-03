No todos parecen calibrar de la misma manera el riesgo de la expansión del COVID-19 en el planeta. Ni tomar en serio la recomendación de la OMS de que cesar todas las concentraciones de gente es una de las maneras de reducir la transmisión.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se dio un baño de popularidad el fin de semana y defendió su decisión de participar en un acto de masas en medio de la pandemia aduciendo que su obligación en estos momentos es “estar con el pueblo”.

“Si el pueblo va a la puerta del palacio, yo tengo que estar junto al pueblo, tengo que demostrar que estoy con ellos”, dijo ayer el mandatario en una entrevista con la radio Bandeirantes.

Bolsonaro explicó así su asistencia al acto organizado por sus seguidores anteayer, como parte de unas manifestaciones que se celebraron en el país en respaldo a su gobierno y en protesta contra el Congreso y el Poder Judicial por frenar polémicas iniciativas del Ejecutivo, como la liberación de la venta de armas a la sociedad civil.

Bolsonaro, quien la semana pasada estuvo bajo sospecha de haber contraído el COVID-19 en un viaje a Miami, resultó negativo en los exámenes a los que fue sometido y el domingo se abrazó a cientos de personas a las puertas del palacio presidencial.

“Me estoy sintiendo muy bien”, aseguró Bolsonaro, quien confirmó –como para que lo dejen en paz– que hoy se someterá a un nuevo examen para descartar toda sospecha de coronavirus.

Condena general

En Brasilia Jair Bolsonaro se toma un ‘selfie’ con sus seguidores bien apiñados. (AFP)

La actitud del mandatario fue condenada ácidamente por decenas de líderes políticos del país y contrarió hasta las medidas de prevención promovidas por el propio Gobierno Brasileño a través del Ministerio de Salud, que se sumó a las críticas por la convocatoria de mítines y manifestaciones.

En cualquier caso, la despreocupación mostrada por el líder ultraderechista no es generalizada en su país. El Gobierno de Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil y el más afectado por el coronavirus, anunció ayer el cierre de todos los museos, bibliotecas y centros culturales, de ocio o deportivos públicos por treinta días.

Las autoridades de Río de Janeiro pidieron ayer a los bañistas salir de las playas para evitar aglomeraciones susceptibles de propagar la pandemia, en un mensaje que emitieron mediante altavoces.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, en Brasil se han confirmado 234 casos de coronavirus.

Hay que esperar

Domingo 15 de marzo: AMLO se acerca y estrecha las manos de unas niñas en su visita al estado de Guerrero. (Reuters)

Unos pocos miles de kilómetros al norte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las antípodas ideológicas de Bolsonaro, reproducía también anteayer una imagen similar a la del líder brasileño.

Muy seguro de sí mismo, AMLO descartó ayer que esté contemplando cancelar los multitudinarios actos públicos que suele llevar a cabo alrededor del país, a pesar del llamado a la población de las autoridades de salud para evitar aglomeraciones.

El mandatario dijo que la decisión de dejar de participar en sus mítines está en manos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien está a cargo de la estrategia del gobierno de mitigación del brote.

“Vamos a esperar. Él me va a decir si es conveniente que me reúna con mucha gente. Él me va a decir cuándo. Desde luego, yo voy a estar en comunicación con la gente”, afirmó AMLO.

López-Gatell aseguró que por ahora la estrategia estaba centrada en reducir la velocidad de contagios en el país para evitar la saturación de las unidades de atención médica. “No todo es cancelar eventos”, dijo, con lo que desató fuertes críticas de expertos en salud y de usuarios de las redes sociales.

México registra hasta ahora 53 contagios.

_______________________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

