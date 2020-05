Más de la tercera parte de los 14.600 peruanos que siguen varados en el mundo se encuentran en Latinoamérica. “Estamos cerca, a dos horas por aire del Perú, y no hacen nada por ayudarnos, no me imagino qué será de las personas que están en África”, dice Gustavo Vento, compatriota que se encuentra en Bolivia y que, como muchos otros, se contactó con El Comercio durante las últimas semanas para pedir apoyo ante esta situación.

Según los últimos datos brindados por Cancillería a este Diario, a más de dos meses del cierre de fronteras, 5.689 compatriotas se encuentran en Latinoamérica a la espera de un vuelo que les permita volver al país. De ellos, 1.951 están en Chile, 1.023 en Argentina, 694 en Colombia, 446 en Brasil, 415 en Bolivia, 240 en Ecuador, 40 en Venezuela, 21 en Uruguay y 8 en Paraguay.

En total, 15.100 compatriotas varados en el mundo han retornado desde el 17 de marzo, cuando el Gobierno decretó el cierre de fronteras ante la pandemia de coronavirus COVID-19.

Además de turismo, estudios y temas médicos, muchos connacionales varados viajaron fuera del país por trabajo, el mismo que, en su mayoría, han perdido debido al virus.

Hilda Rosales Castro se encuentra en Iquique, Chile. Tiene 38 semanas de gestación de alto riesgo (debido a que padece hipotiroidismo gestacional). Ella y su esposo llegaron al vecino país por trabajo, pero desde el 20 de marzo están desempleados.

“Tenemos un hijo en la ciudad de Tacna al que no podemos ver desde enero. Pedimos que, por favor, se considere a todos los peruanos. No tenemos más recursos, como extranjera no puedo exigir ningún derecho en un país que no es el mío. Somos muchos los que estamos sin trabajo refugiándonos con compatriotas que nos abrieron las puertas de sus casas. Necesitamos regresar, esto ya se salió de control”, contó Rosales.

José Velez Astudillo, oncólogo de 60 años, también se quedó sin trabajo estando lejos del país. Lleva dos meses varado en Jamaica, a donde llegó por razones de trabajo. “Pero debido a esta pandemia, la compañía que me contrató cerró sus operaciones de manera definitiva y ahora no tengo ningún ingreso para subsistir, excepto alguna ayuda por parte de mi familia y algunos amigos”.

Sin recursos

Los peruanos varados que han escrito correos electrónicos a este Diario en las últimas semanas dicen sentir decepción por la poca acción de las autoridades y temor porque los recursos con los que se mantienen están por acabarse.

Fernanda Escudero, estudiante de medicina en Cuba, cuenta que unos 70 peruanos aún se encuentran en la isla, entre turistas, trabajadores y estudiantes, los mismos que enfrentan serias dificultades para permanecer en ese país.

“La situación en Cuba es crítica, el gobierno de éste país no ha podido brindarle elementos básicos para vivir a sus ciudadanos, y menos nos lo pueden brindar a los extranjeros. El gobierno cubano se comunicó con las embajadas a pedirles que evacuen a sus ciudadanos porque no hay comida en el país para nadie”, escribió.

Joven universitario varado en México. (Foto: Cortesía para El Comercio)

También se contactó con El Comercio Carla Anamaría, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien afirmó que al menos 95 universitarios peruanos se encuentran varados en México a la espera de un vuelo humanitario.

En diálogo telefónico, Anamaría detalló que la mayoría de ellos llegó al país azteca en la quincena de enero para realizar un intercambio académico que iba a durar todo el primer semestre del año. Sin embargo, la pandemia provocó que las clases se hicieran de forma virtual y que ella y sus compañeros se vieran en la necesidad de volver al país.

Aunque la embajada de México los apoya con hospedaje y comida desde hace un mes y medio, las autoridades consulares les han informado que no cuentan con presupuesto para seguir haciendo vuelos humanitarios y que ahora solo se están gestionando vuelos chárter. Pero los estudiantes no los pueden costear.

“La última vez que nos llamaron nos están pidiendo un pago de alrededor de 350 dólares, pero nosotros somos estudiantes, no tenemos ese dinero. También es el caso de alumos de otras universidades públicas que tampoco pueden pagar”, dice Carla.

“Es muy extraño que estando en Latinoamérica no podamos volver, sabemos que hay gente en Estados Unidos que ha vuelto mucho más rápido que nosotros. Vemos una enorme falta de gestión para apoyarnos”, agrega.

Las voces de los varados

A continuación, transmitimos algunos de los últimos mensajes que hemos recibido de compatriotas varados en la región.

“Vine a Buenos Aires a realizar una capacitación por dos meses en un Instituto de Oncología de la UBA. Soy médico residente de Oncología y me encuentro esperando vuelo de repatriación, pero hasta la fecha no me han llamado. Los del consulado solo responden ‘tiene que seguir esperando’”. (Yessica Santos, varada en Buenos Aires, Argentina)

“Somos peruanos que estamos varados en Panamá desde hace 3 meses y estamos viviendo de caridad de la gente. Por favor, ayúdenos a retornar”. (Abelardo Quincho Jurado, varado en Panamá)

“Vine de vacaciones a México, pero me quedé varada debido a la pandemia. Durante las últimas semanas he llamado al consulado y la embajada del Perú en este país pero es imposible comunicarse. Enfrento la falta de recursos económicos y la precariedad de mi situación migratoria. Hay un total abandono por falta del Estado”. (Judith Norabuena, varada en Chiapas, México)

“Yo estoy en Costa Rica ya sin recursos para poder seguir manteniendo mi estadía. Estoy viviendo en condiciones complicadas. Muchos estamos varados y sin recursos. Necesitamos apoyo para continuar ‘sobreviviendo’ en esta situación”. (Jorge Mesones Massa, varado en Costa Rica)

“Mi esposa y yo vinimos de vacaciones y estamos varados desde marzo. Tenemos enfermedades crónicas y estamos en situación estresante. Yo ya perdí mi empleo en el Perú. En esta ciudad ya se siente el frío, no contamos con ropa apropiada y corremos riesgo de contraer enfermedades. El Gobierno brinda ayuda a todos los sectores, pero se olvida de quienes hemos quedado fuera de nuestro país, sin recursos”. (Jesús Del Río, varado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)

“Estoy varado en Cuba desde marzo. Somos más de setenta peruanos esperando poder retornar. La embajada nos solicitó datos, incluso de familiares allá en el Perú, pero de eso ya pasó más de un mes y no hay ningún tipo de respuesta hasta ahora”. (Wilfrel Valdéz, varado en Cuba)

“Estamos esperando vuelos humanitarios sin tener ya recursos para alimentarnos ni para el hospedaje. Vine por unas vacaciones y ya no tengo como subsistir. La oficina del consulado está cerrada. Esperamos alguna ayuda para poder regresar a casa”. (Rolan Rivera, varado en Panamá)

"Llegué a Colombia en febrero para realizarme una operación por glaucoma, catarata y pterigio, que no se pudo realizar. Mi vista cada día disminuye más, al punto de estar casi ciega, necesito volver al Perú cuanto antes para intentar salvar lo poco de vista que me queda o en el peor de los casos ver a mis nietos y otros hijos por última vez”. (Antonia Zambrano, varada en Colombia)

“El consulado en México nos apoya con alojamiento y alimentación, pero no nos brindan información ni fecha de retorno. Tenemos que esperar la orden y las listas de repatriados que vienen del gobierno peruano. Así estamos hace dos meses. Yo tengo a mi madre sola en casa, es una persona mayor que está sufriendo cuadros de presión alta por la situación. Mi trabajo está en riesgo”. (Tatiana Calderon, varada en México)

“Me urge regresar a mi país con mi familia ya que en Panamá estoy sin trabajo desde marzo a fines ya estamos mayo y esto parece que va de largo entonces me asusta saber que el dinero ya se esta acabando y realmente necesito volver a Perú”. (Sandra Higueras, varada en Panamá)

“Estoy cerca de La Serena, a 6 horas de Santiago. He llamado varias veces al consulado nuestro en Arica y la respuesta es nula”. (Carlos Rojas Chuquimajo, varado en Chile)

“Somos tres personas que viajamos en busca de trabajo y lamentablemente nos vimos cercados por esta pandemia. Somos del distrito de Lamay, provincia de Calca y departamento del Cusco. Hemos llamado al consulado en Santiago y nunca nos han dado ninguna respuesta positiva, estamos sin dinero y quedándonos donde un compatriota”. (Sergio Figueroa, Benigno Vasquez y Maximo Vera, varados en Chile)

“Somos un grupo de más de 100 peruanos varados en Brasil. Debido al tiempo transcurrido desde que inició la cuarentena en nuestro país, más del 70% de nosotros ya no contamos con el sustento económico para mantenernos aquí, hemos solicitado reiteradamente ayuda al consulado peruano aquí sin éxito”. (Naysha Alcántara, varada en Brasil)

* Si puede brindar ayuda a alguno de los compatriotas mencionados en esta nota o si se encuentra varado en el extranjero y forma parte del grupo de mayor vulnerabilidad (niños, adultos mayores, sin capacidad financiera o con enfermedades preexistentes) puede comunicarse con nosotros a través de los correos: milagros.asto@comercio.com.pe y renzo.giner@comercio.com.pe.

