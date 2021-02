Más que una falta de criterio, no usar mascarillas es un acto político. Una defensa de las libertades, el intento de mostrarse valientes frente al coronavirus y a la muerte. Elija usted el argumento que más haya escuchado.

Pero la que puede ser una forma en la que los postulantes a un puesto de gobierno llaman la atención de los medios y el público, preocupa cuando es usada por los mismos mandatarios.

¿Llevar una banda presidencial los hace inmunes al COVID-19? En un reportaje de la CNN, se cuestionaba esta polémica decisión:

“Los mandatarios [de México, Brasil y Estados Unidos], en algún momento, han cuestionado el uso del cubrebocas. No les gusta. Por alguna extraña razón creen que se les va su poder político por el uso de este dispositivo”.

Pero algunos, como Donald Trump, cambiaron su discurso, luego de tanto tiempo cuestionando su idoneidad para frenar a la pandemia e, incluso, catalogándolas de antipatrióticas.

“[Él] mostró una actitud completamente distinta, diciendo que ya tiene su cubrebocas [...] y ya recomienda su uso como algo indispensable”, continuó la CNN.

Y la cadena agregó: “[Esto lo hizo] al ver sus cifras de popularidad, al ver que bajaron frente a su rival Joe Biden, y tal vez [fue] un cambio de estrategia”.

Pero hay otros presidentes en Latinoamérica que continúan con el mismo cantar.

JAIR BOLSONARO

Al principio, para el presidente de Brasil, usar mascarillas era “cosa de gays”, mientras que el coronavirus era “más fantasía” que otra cosa”.

“Firmé varios vetos a un proyecto de ley que hablaba sobre el uso obligatorio de máscaras, incluso dentro de casa. Nadie va a entrar en tu casa para multarte”, afirmó.

Ni siquiera cuando se contagió de COVID-19, Bolsonaro cambió su postura. De hecho, en plena conferencia de prensa, se sacó la mascarilla.

Según ha dicho, no existen estudios serios sobre su efectividad y capacidad de protección, por lo que su uso será “el último tabú en caer”.

Habría que preguntarse, entonces, ¿por qué la usa?

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, conversa con el presidente del Senado Rodrigo Pacheco. Fotografía del 3 de febrero, en la que se les ve usando una mascarilla. REUTERS

AMLO

En sus conferencias mañaneras, Andrés López Obrador jamás usa mascarilla. El portal del Chicago Tribune recuerda una de sus frases:

“Si fuese una opción para la reactivación de la economía, pues me la pongo de inmediato, pero no es así”.

A lo que luego agregó como la solución a todos los problemas: “Es la sana distancia y la libertad”.

Porque para AMLO, no hay evidencia científica para usar el cubrebocas y que esta no defiende a nadie contra el coronavirus.

“No me [la] pongo porque no me lo recomienda Hugo López-Gatell [su ministro de Salud], entonces no lo hago”, sostuvo.

Pero claro, cuando se subió a un avión para visitar a Donald Trump en Washington, sí uso una. El avión comercial que los trasladaba lo exigía como parte de sus medidas sanitarias.

Y fue hoy que sumó otra explicación a su renuencia. En su argumento, destaca que él ya tuvo coronavirus.

“No [lo usaré], no. De acuerdo a lo que plantearon los médicos, ya no contagio [...] Está prohibido prohibir, todo es voluntario. Lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad”, sostuvo.

Más adelante, el presidente de México añadió:

“¿Por qué me contagié? Porque tengo que trabajar con millones de mexicano ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado. No se puede vivir encerrado. Me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó”.

La polémica nuevamente se desata, pues López-Gatell ya ha señalado que incluso las personas que ya se contagiaron, deben usar una mascarilla.

