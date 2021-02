Si bien no es una competencia, existe una “carrera” de vacunación contra el coronavirus en el mundo, Sudamérica no es la excepción y Chile la está liderando. Quienes no han empezado a vacunar se sienten rezagados -como el caso de Uruguay- con respecto a otros países que tienen, en algunos casos, hasta un mes de ventaja.

Entre los problemas que han presentado los países rezagados está el atraso en la llegada de las dosis de la vacuna, el tardío cierre de trato con algunas de los laboratorios o campañas de vacunación que van madurando.

Venezuela

En presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que se tiene proyectado iniciar el proceso de vacunación en abril próximo, luego que un primer lote de vacunas Sputnik V llegara el sábado.

Se trata de las primeras dosis de las 10 millones de acordadas entre Venezuela y Rusia.

Lo que se sabe es que se vacunará en un inicio al personal de salud, pero también a activistas del partido político del Gobierno Somos Venezuela, según informa la agencia AFP.

Chile

El 24 de diciembre llegaron las vacunas a Chile y ese mismo día se inició la campaña de vacunación. Tras 11 jornadas de vacunación, más de 1.8 millones de personas han recibido al menos su primera dosis, más de la mitad mayores de 71 años.

Esta cifra confirma el buen ritmo de vacunación que mantiene en la región, con una media superior de 180 mil vacunados por día a la espera de alcanzar la meta de 5 millones de personas inmunizadas contra el coronavirus a finales de marzo.

Bolivia

El personal médico que lucha en la primera línea del coronavirus está siendo vacunado tras la llegada del primer lote de 20 mil dosis de la vacuna de Sputnik V.

El vocero del gobierno, Jorge Richter, anunció que 500 mil vacunas -Sinopharm- llegarán a fines de febrero para iniciar la inoculación para personas mayores de 18 años, la cual será masiva, gratuita y voluntaria.

Brasil

El país más poderoso de la región vacunó hasta el momento a más de 4.5 millones de personas, pese a un inicio tardía en la campaña de vacunación.

Hasta el momento alrededor de 12 millones de dosis -CoronaVac y AstraZeneca- se han distribuido en todos los estados de Brasil y, según algunos reportes de autoridades locales, las inmunizaciones están amenazadas por la falta de dosis.

Argentina

Por el momento Argentina cuenta solo con la vacuna Sputnik V -recibió tres cargamentos con 820 mil dosis- para inmunizar en una primera etapa al personal de salud más expuesto al coronavirus y a las personas mayores de 70 años.

En el inicio de febrero la campaña de vacunación amplió su red con postas en clubes de fútbol, centros culturales y asociaciones barriales. Van alrededor de 590 mil vacunados y el país espera la llegada de nuevos cargamentos de la vacuna rusa a fin de mes.

Uruguay

En Uruguay se vive un clima de incertidumbre porque aún no ha llegado la vacuna contra el COVID-19. El pasado 23 de enero el presidente Luis Lacalle Pou anunció la compra de casi 3.8 millones de dosis de las vacunas de los laboratorios Pfizer y Sinovac -que llegarían la última semana de febrero- y estimó que la vacunación comenzará en marzo.

En tanto, la primera semana de febrero llegaron al país cuatro congeladores para almacenar las vacunas que requieren mantenerse a 70 grados bajo cero.

Ecuador

El 21 de enero Ecuador inició un plan nacional de vacunación en “fase piloto” en la que se han distribuido unas 8.000 vacunas para el personal sanitario de primera línea y para ancianos de centros geriátricos.

Ese lote de vacunas corresponde a una primera remesa de 86.000 dosis negociada con la farmacéutica estadounidense Pfizer, que entregará un total de dos millones.

Colombia

Dentro de una semana -la penúltima de febrero-, Colombia debe iniciar su campaña de vacunación, pero hasta el momento no ha llegado ninguna de las dosis de las vacunas que tiene negociadas: Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janse.

El Plan Nacional de Vacunación del Gobierno colombiano contempla la vacunación a lo largo de este año de 35.2 millones de personas, equivalentes al 70% de la población nacional, para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Perú

Hasta el momento, más de 67.000 personas que trabajan en la primera línea de atención contra el COVID-19 han sido inmunizadas en Perú, lo que representa el 48% del primer grupo prioritario en la campaña.

El presidente Francisco Sagasti estimó que medio millón de peruanos estarán vacunados a fines de febrero, tras el arribo del segundo lote de dosis de la vacuna de Sinopharm que completaron el primer millón.

Paraguay

Paraguay espera la llegada de la vacuna para la segunda quincena de febrero y 48 o 72 horas después comenzará a distribuirse en el país.

A través de COVAX, se acordó la entrega de 4.3 millones de dosis como para inmunizar al 30% de su población y fuera de ese mecanismo de la OMS, el gobierno de Paraguay gestiona otra partida de 3 millones de dosis a través de negociaciones directas con las empresas del sector o por medio de acuerdos bilaterales como el que le permitirá acceder a la vacuna Sputnik V.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Príncipe Harry y Meghan Markle renuncian a sus funciones de primer rango en familia real británica.