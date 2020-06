Venezuela es “una bomba de tiempo” en salud pública, dice Iván Duque ”El caso de Venezuela, la información es nula, entonces es prácticamente un albur todo lo que ocurre allá porque no hay buenas capacidades hospitalarias, no hay buenas capacidades epidemiológicas, hace mucho tiempo no se hacen programas serios de inmunización”, dijo el presidente de Colombia, Iván Duque