Corrupción K: Claves sobre el escándalo de las coimas millonarias en Argentina

Una investigación de La Nación de Argentina logró sacar a la luz una compleja trama de supuestos pagos de coimas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner a través de las anotaciones que realizaba el chofer del número dos del ex ministro de Planificación Julio De Vido, Roberto Baratta. El remisero Oscar Centeno, ahora detenido, conducía uno de los autos en la que se trasladaban bolsos con dinero escribía en sus cuadernos todo lo que sucedía.

Para conocer el caso en detalle y dimensionar los alcances de la investigación, La Nación de Argentina elaboró un resumen visual con todo lo que hay que saber sobre un escándalo que promete crecer con el correr de los días.

► ¿Cómo empezó la investigación?



En enero pasado llegó a manos del periodista de La Nación Diego Cabot una caja con documentos que daban cuenta de manera detallada de una trama de corrupción inconmensurable: cuadernos, un anotador, facturas de una marroquinería por compras de bolsos, fotos y videos. Allí se inició un análisis minucioso del material que iba a dejar en evidencia el recorrido de las coimas en bolsos llenos de millones de dólares durante el kirchnerismo.

► Los documentos

El chofer del número dos del ex ministro Julio De Vido se encargó de tomar nota en sus cuadernos de todo lo que sucedía durante los trayectos. Se trata de Oscar Centeno, quien registró días, horarios, nombres, direcciones y montos que trasladaba en su Toyota Corolla en el que viajaba Roberto Baratta: más de US$ 50 millones de dólares pasaron por ese vehículo. Dejó así pruebas del camino de las coimas de empresas al Ministerio de Planificación. Según los documentos a los que accedió La Nación, hay más de 30 domicilios desde donde se recogieron bolsos de dinero. Otras direcciones se utilizaban como "búnkers" o "refugios".

► La trama



La investigación descubrió la existencia de una estructura para recolectar el dinero en efectivo, en bolsos, de las oficinas de las distintas empresas a las cuales el Ministerio de Planificación les había otorgado obras públicas. Semanalmente, Baratta concurría a la quinta de Olivos para recibir instrucciones respecto a quién había que cobrarle. Todos los montos que se retiraban ya habían sido previamente acordados con De Vido o con Néstor Kirchner.

► Los montos

De las anotaciones se desprende que cuando Néstor Kirchner vivía, hasta octubre de 2010, las cifras más altas eran entregadas a él en el quincho de Olivos. Todos los ingresos a la residencia detallados en los cuadernos están registrados en los asientos de visitas. Otros bolsos con menores montos eran entregados a Daniel Muñoz, el entonces secretario del ex presidente, en el domicilio privado del matrimonio Kirchner en la calle Juncal. La trama completa involucraría 160 millones de dólares.

► ¿Quién es quién?



La trama de recaudación contaba con seis personajes clave, entre ellos Baratta, De Vido y Muñoz.

► El megaoperativo



La documentación fue llevada a la Justicia junto con un Excel con el chequeo de los datos. Luego de meses de investigación, que quedó a cargo del juez Claudio Bonadio, llegaron las primeras detenciones, la de Baratta y Centeno entre otras. Luego se inició una ola de arrestos de ex funcionarios kirchneristas y empresarios, además de múltiples operativos.

► ¿Cómo sigue la investigación?



Cristina Kirchner fue llamada a indagatoria para el 13 de agosto. También fueron citados De Vido, el ex secretario General de la Presidencia y ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y José María Olazagasti, ex secretario privado de De Vido, entre otros.

