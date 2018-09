Cristina Kirchner nunca fue ajena al esquema de sobornos montado por su marido cuando se hicieron cargo del gobierno. Hay nuevas pruebas. El otrora poderoso secretario de Obras Públicas, José Francisco López , declaró ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que los dólares que revoleó en un convento de General Rodríguez durante una noche alucinada eran en verdad de Cristina. López no tuvo nunca ninguna duda de que ese dinero, más de nueve millones de dólares, pertenecía a la ex presidenta de Argentina.

Se lo había encargado el ex secretario privado de Cristina, Fabián Gutiérrez, quien, aun alejado de la función pública, acompañó a la ex mandataria en la Casa de Gobierno hasta el 9 de diciembre de 2015, el último día que esta estuvo en el despacho presidencial. Gutiérrez nunca dejó de ser un hombre de extrema confianza de Cristina, aún después de que debió renunciar, perseguido por la Justicia en un juicio por enriquecimiento ilícito. Durante la gestión kirchnerista, Gutiérrez aumentó su patrimonio en más del 700 por ciento.

José López había recibido la instrucción de cambiar de lugar esos nueve millones de dólares. Gutiérrez lo llamó en nombre de Cristina. Lo citó en el Hotel City, en la calle Bolívar, y ahí le dijo que había "que mover plata" y que esa noche le haría llegar el dinero. Esa noche, el 13 de junio de 2016, López recibió los bolsos en su domicilio de la capital. López siempre supo que Gutiérrez era Cristina. Nunca dudó de ese vínculo. Tanto los dólares como las joyas (relojes Rolex, gemelos, collares, anillos, aros y pulseras) formaban parte del envío de Cristina. La encomienda lo desconcertó, según contó, porque no sabía dónde colocarlos en un lugar seguro, hasta que se acordó del convento de monjas (en rigor, no eran monjas) que Julio De Vido y el propio López solían frecuentar y atiborrar de donativos (del Estado, no de ellos, desde ya). López les agregó a los bolsos una sola cosa de su propiedad, según declaró: una carabina de fabricación suiza Sig Sauer 522LR.

(Fuente: La Nación de Argentina)

El ex secretario ya había declarado en el juicio oral y público que se realiza por los dólares lanzados al convento que el dinero no era suyo, sino "de la política", aunque se había negado a precisar ante ese tribunal el nombre de su dueño (o dueña).

Solo lo hizo ante Bonadio y Stornelli cuando quedó seriamente comprometido por su condición de receptor de los sobornos que pagaban los empresarios de obras públicas a través de Roberto Baratta. El chofer de Baratta era Oscar Centeno, el escribidor de los cuadernos que reveló LA NACION.

Algo extraño sucedió cuando López empezó a hablar ante Stornelli, el primero que lo interrogó, de Cristina, de Fabián Gutiérrez y de los bolsos con dólares y joyas. Su miedo era evidente. El ataque de pánico le provocó temblores en las manos. Fue en ese momento cuando López pidió ser un imputado protegido por la Justicia y no volver más al penal de Ezeiza. La Justicia accedió. López está ahora en un lugar que nadie conoce. El sistema de amenazas y miedo es común a todos los presos de Ezeiza que fueron funcionarios públicos. El código mafioso de no delatar debe respetarse. La advertencia la hizo pública, incluso, De Vido en una carta. El compromiso no debe romperse aun cuando muchos están ya en franca decadencia. Un funcionario que visitó hace poco el penal de Marcos Paz lo vio a De Vido sentado en una silla de plástico, con la barba muy larga y con la mirada perdida. Era la imagen de la ruina.

Monasterio donde fue detenido José López. (Captura)

López recibía las coimas , pero no era el beneficiario final. El receptor último era Néstor Kirchner y, luego, Cristina. La declaración de López tiene tal significación que es la única que se mantiene guardada bajo siete llaves en las oficinas de Bonadio y Stornelli. Aunque dependía formalmente de De Vido, López tenía una relación política directa con el entonces matrimonio presidencial. También les contó al juez y al fiscal que, luego de la muerte de Néstor Kirchner, en 2010, el sistema de cobro de sobornos entró en un paréntesis. Nadie se animaba a hablarle a Cristina de esas cosas. Nadie sabía si ella estaba al tanto de cómo había sido todo. Nadie quería ser el primero en describirle que durante los cinco o seis años anteriores el Gobierno había sido sobornado por importantes empresarios argentinos. Por esos días, y meses, circuló la versión de una presidenta ajena a la corrupción, que se había sorprendido, enfurecida, del sistema de corrupción construido por su esposo muerto. Incluso, se llegó a difundir que el hijo de ambos, el hoy diputado Máximo Kirchner , había destruido el famoso cuaderno de su padre (en el que llevaba prolija cuenta de la recaudación deshonesta) en un ataque de decepción y furia. Nada fue así.

Los dólares secuestrados a José López al ser trasladados por las fuerzas de seguridad. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

José López les contó a Bonadio y a Stornelli que Cristina lo llamó al despacho presidencial un día de mediados de 2011. Le mostró el cuaderno de Néstor Kirchner, una descripción tan obsesiva como la de Centeno del dinero que entraba a la familia por los negocios espurios, en el que detallaba quiénes eran los recaudadores, quiénes eran los que pagaban y dónde estaba esa plata. Los cuadernos han sido la victoria y la derrota de los Kirchner. Cristina le lanzó a López una pregunta directa e inesperada: "¿Vas a ser parte de la solución o del problema?", lo interrogó mientras empuñaba el cuaderno. López bajó la cabeza y empezó a contar todo, absolutamente todo. Cómo era el sistema, cuánto se cobraba por cada obra pública, cómo eran las licitaciones, quiénes eran los empresarios beneficiarios del sistema, cómo era el círculo de recaudación, quiénes eran los recaudadores. Desde ese momento, el sistema de corrupción salió del paréntesis en el que estaba y volvió a funcionar como lo había hecho mientras vivió Néstor Kirchner. Ese antecedente y su propia experiencia durante la gestión de Cristina Kirchner hicieron que no le llamara la atención cuando Fabián Gutiérrez se presentó en nombre de Cristina y le envió los bolsos con más de 9 millones de dólares y varias joyas. Todo eso era de Cristina, asegura López, sin dudar. Así quedó escrito (y firmado por López) en el acta de su declaración como arrepentido. El juez y el fiscal decidieron, de todos modos, corroborar la veracidad de la declaración de López. En eso están.

Juicio oral a Jose López por enriquecimiento ilícito. (Captura)

El problema de los Kirchner es el efectivo. Gran parte del dinero mal habido está a nombre de Lázaro Báez, el fiel testaferro de Néstor Kirchner. Un alto funcionario judicial señala, no sin ironía, que, al fin y al cabo, el ex presidente no se equivocó cuando eligió a un hombre leal. Kirchner murió hace ocho año y Báez está preso desde hace más de dos. El viejo empleado bancario, convertido luego en una de las fortunas más importantes del país, no se quebró nunca y jamás delató a los Kirchner. ¿O es el miedo, otra vez? Una auditoría ordenada por el juez Sebastián Casanello estimó que los bienes a su nombre (empresas, estancias, edificios) tienen un valor de unos 200 millones de dólares. Pero funcionarios judiciales creen que se subvaluaron las propiedades de Báez y que el monto real podría llegar a oscilar entre 300 y 400 millones de dólares.

López sale de la Comisaría 1 de General Rodríguez. (Fuente: Archivo)

Varios funcionarios judiciales creen que el dinero de los Kirchner está dentro del país, ya sea en propiedades a través de testaferros (Cristóbal López podría ser otro de estos) o en "canutos", como les llaman a las bóvedas o a la plata enterrada, con dinero en efectivo. El financista Ernesto Clarens sinceró que él era también una parte del engranaje de cobro de sobornos (no solo un "cambista" de pesos por dólares, como aseguró al principio), pero nada dijo del traslado de dinero al exterior. En la Justicia se sospecha que Clarens ayudó a Daniel Muñoz, el ex secretario privado de los Kirchner, a sacar plata del país para comprar propiedades en Miami por más de 60 millones de dólares. Pero todos coinciden en que ese dinero le fue robado a Néstor Kirchner por el propio Muñoz. Muñoz era uno de los que recibían los bolsos con dólares que enviaban López, Baratta, Ricardo Jaime y De Vido, entre otros. Muñoz murió en 2016. Los secretarios privados de los Kirchner fueron la salvación y perdición del matrimonio.

López sale de la Comisaría 1 de General Rodríguez Fuente: Archivo

El juez Bonadio procesará y ordenará la prisión preventiva de Cristina Kirchner, pero no le pedirá al Senado su desafuero inmediato. Esperará que la Cámara Federal ratifique sus decisiones para que la orden de arresto llegue al Senado con una doble sentencia judicial. Caería, así, uno de los argumentos de los senadores peronistas de que no podrían desaforar a una senadora por la decisión de un juez de primera instancia. Serían, de producirse la ratificación de la Cámara, dos instancias judiciales las que reclamarían al Senado que les permita poner entre rejas a la ex presidenta. Para aumentar el tormento de Cristina, Bonadio acaba de ser ratificado como juez natural de la causa por la Cámara Federal y, de hecho, por la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país.

El Juez Rafecas en el convento junto a los investigadores Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

El juez y el fiscal descubrieron también que algunos empresarios mintieron u omitieron parte de la verdad en sus declaraciones como arrepentidos. Volverán a los tribunales para que amplíen o modifiquen sus declaraciones. Todavía se recuerda en los pasillos de Comodoro Py el estallido del empresario Enrique Pescarmona cuando se arrepintió: "Me arrepiento de verdad de haberles pagado sobornos a estos h... de p...". La peripecia de Pescarmona con los Kirchner terminó cuando el empresario debió ceder el control de su compañía a un grupo de acreedores. Le pidieron coimas , las cobraron, le dieron obras, pero después no le pagaron los certificados de obras. Por primera vez en la historia se conocen con precisión no solo los nombres de los políticos corruptos que cobraron sobornos; también los nombres de los empresarios que pagaron. Hasta existe cierta idea del dinero que trasegaron. Y del método que hizo posible ese acopio increíble de dinero ajeno.

Jesús Ojeda, el testigo del convento que denunció a López Fuente: Archivo

Fuente: Joaquín Morales Solá - La Nación de Argentina (GDA)