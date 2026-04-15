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Flávio Bolsonaro reclamó ante este proceso y dijo que atenta contra la libertad de expresión. (Foto: AFP)
Flávio Bolsonaro reclamó ante este proceso y dijo que atenta contra la libertad de expresión. (Foto: AFP)
/ DANIEL RAMALHO
Por Agencia AFP

La corte suprema de Brasil ordenó abrir una investigación contra el senador Flávio Bolsonaro, principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, por una publicación en redes sociales en la que vinculó al mandatario con el narcotráfico y Nicolás Maduro.

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