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Resumen

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Captura de pantalla de un video difundido por la Presidencia de Costa Rica donde se muestra el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una "megacárcel" con capacidad para 5.100 presos e inspirada en el modelo implementado en El Salvador por la administración de Nayib Bukele, en San José (Costa Rica). EFE/ Presidencia de Costa Rica
Captura de pantalla de un video difundido por la Presidencia de Costa Rica donde se muestra el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una "megacárcel" con capacidad para 5.100 presos e inspirada en el modelo implementado en El Salvador por la administración de Nayib Bukele, en San José (Costa Rica). EFE/ Presidencia de Costa Rica
/ Presidencia de Costa Rica
Por Guillermo Vera Ayala

El gobierno de Costa Rica inauguró esta semana el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), establecimiento inspirado en las mediáticas prisiones que Nayib Bukele ha puesto en funcionamiento en El Salvador.

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