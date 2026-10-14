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Más de 600 familias han sido evacuadas en los departamentos paraguayos de Alto Paraná (este) -fronterizo con Brasil-, Misiones y Ñeembucú (sur) -colindantes con Argentina- tras las inundaciones causadas por el río Paraná. Foto: EFE/ Ministerio de Defensa de Paraguay
Más de 600 familias han sido evacuadas en los departamentos paraguayos de Alto Paraná (este) -fronterizo con Brasil-, Misiones y Ñeembucú (sur) -colindantes con Argentina- tras las inundaciones causadas por el río Paraná. Foto: EFE/ Ministerio de Defensa de Paraguay
Por Agencia EFE

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay como consecuencia del fenómeno climático El Niño obligó a nuevas evacuaciones y al cierre de varios pasos fronterizos con Paraguay, Brasil y Uruguay.

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