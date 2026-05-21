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Los presidentes Rodrigo Paz de Bolivia (izquierda) y Gustavo Petro de Colombia (derecha). (Foto de Sergio Lima y Raúl ARBOLEDA / AFP)
Los presidentes Rodrigo Paz de Bolivia (izquierda) y Gustavo Petro de Colombia (derecha). (Foto de Sergio Lima y Raúl ARBOLEDA / AFP)
/ SERGIO LIMA RAUL ARBOLEDA
Por Juan Luis Del Campo

La decisión del gobierno de Bolivia de expulsar a la embajadora colombiana Elizabeth García marcó el momento más tenso de la relación bilateral entre La Paz y Bogotá en los últimos años. El conflicto estalló luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificara las protestas que sacuden a Bolivia como una “insurrección popular”, provocando una dura reacción del gobierno de Rodrigo Paz.

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