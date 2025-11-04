Daniel Bedoya Ramos
Daniel Bedoya Ramos

Escucha la noticia

00:0000:00
Crisis tras asesinato de Carlos Manzo, el ‘Bukele mexicano’: “El crimen organizado ha puesto énfasis en poner y quitar alcaldes”
Resumen de la noticia por IA
Crisis tras asesinato de Carlos Manzo, el ‘Bukele mexicano’: “El crimen organizado ha puesto énfasis en poner y quitar alcaldes”

Crisis tras asesinato de Carlos Manzo, el ‘Bukele mexicano’: “El crimen organizado ha puesto énfasis en poner y quitar alcaldes”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Ya era de noche. Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán, recorría el centro histórico de su localidad, el último sábado 1 de noviembre, como parte de las celebraciones por el Día de los Muertos, cuando recibió hasta seis disparos que le quitaron la vida.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC