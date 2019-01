Argentina: Detienen al último ex secretario de Cristina Kirchner que seguía libre

Jorge Isidro Baltazar Bounine, ex secretario privado de la ex presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, fue detenido por su presunta participación en una trama de corrupción conocida como la causa de los "cuadernos de las coimas"

Argentina. El ex secretario privado de la ex presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, Jorge Isidro Baltazar Bounine, será trasladado el jueves a los tribunales federales de Comodoro Py para ser interrogado. (Foto: La Nación, Argentina / GDA) La Nación