Cristina Kirchner viaja a Cuba por problemas de salud de su hija Florencia

Buenos Aires. La ex presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, anunció este jueves que su hija Florencia está recibiendo en Cuba tratamiento por los "problemas de salud" que le provocó la "persecución feroz" a la que la somete la justicia, que la acusa junto a ella de corrupción, y por eso acudirá a verla.

"Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud", expresó la ex mandataria y actual senadora en un video publicado en sus redes sociales oficiales.

Si bien Cristina Kirchner no especificó detalle alguno de su viaje, y su entorno guarda discreción, fuentes judiciales citadas por el diario Clarín informaron de que la ex presidenta viajará este jueves a Cuba y que permanecerá en ese país por una semana para ver a su hija.

Florencia Kirchner, de 29 años, está acusada junto a su hermano Máximo y a su madre, entre otros, en una causa por presunto lavado de activos y asociación ilícita, por las operaciones que una de las empresas de la familia realizó con adjudicatarios de obra pública durante su gobierno.

Ya el pasado 28 de febrero el juez federal Julián Ercolini dispuso, aún sin fecha, que se abra la vista oral del conocido como "caso Hotesur", en el que están procesados desde mayo de 2018 la senadora y los hijos que tuvo con el también ex presidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010.

Quiero compartir con ustedes lo que nos está pasando. pic.twitter.com/kGszGfzbzb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 14 de marzo de 2019

Antes, en 2016, la justicia embargó los US$4.66 millones que contenían unas cajas de seguridad propiedad de Florencia, así como 1.03 millones de una cuenta bancaria y 53.280 pesos [casi 1.300 dólares] de otra, un dinero que ella dijo que era producto de la herencia de su padre y de la cesión de gananciales que efectuó su madre.

"Es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre", señaló Cristina Kirchner en el vídeo, en el que aclara que "los hijos se convierten en herederos forzosos de su padre por la ley, no porque quieran serlo".

La ex presidenta remarcó que la "persecución" que han hecho sobre Florencia es porque "es la hija de Néstor y Cristina Kirchner".

"Solo por eso, porque es nuestra hija. Por eso le pido a los que nos odian, porque nos ven como enemigo, que por favor se metan conmigo, pero no con ella. No más con ella, por favor", insistió, y enfatizó que "una vez más", en los tribunales "no solo se violan" los derechos de los opositores al gobierno de Mauricio Macri, sino también los de sus "hijos e hijas".

La ex jefa de Estado presentó en los tribunales un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia, en los mismos en los que ella concurrió "cada vez que fue citada" y, según Clarín, comunicó que viajará a verla, aunque por voluntad propia, porque la ex mandataria no tiene ahora una prohibición expresa para salir del país.

Según relató Cristina Kirchner en el vídeo, el 5 de diciembre pasado su hija fue invitada al Festival de Cine de La Habana para presentar un documental del que fue coguionista y que obtuvo un premio.

"Y decidió hacer una consulta médica allá por el prestigio internacional que tiene el sistema de salud cubano, que es de altísima calidad", señaló.

"Allí le revisaron y le explicaron que debía comenzar un tratamiento, y terminado el festival retornó al país ese mismo diciembre", prosiguió.

Ya en febrero, volvió a viajar a Cuba para realizar un curso para guionistas.

"Sin embargo, no pudo siquiera iniciarlo porque cuando llegó, luego del vuelo, su estado de salud se había deteriorado sensiblemente. Por eso, debieron evaluarla y tratarla y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión por el momento, ya que por la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie por periodos prolongados de tiempo", explicó Cristina Kirchner.

Es por ello que presentó el certificado médico de su hija ante el juez para justificar las razones por las que ha de viajar a La Habana, para visitarla.

Kirchner manifestó que pidieron ante la justicia la "reserva" que el caso amerita, "para no seguir afectando todavía más su estado clínico".

"Sin embargo, y como siempre, una vez más vulneraron nuevamente los derechos de mi hija. Como hicieron y siguen haciendo con los míos", criticó, y concluyó convencida de que si bien ella fue dos veces presidenta y ha elegido la militancia política, Florencia, "más allá de sus convicciones muy profundas", eligió "otra vida".

"El arte y la militancia feminista", concluyó.

Fuente: EFE