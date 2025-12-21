La expresidenta y exvicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, saluda a sus partidarios desde el balcón de su residencia donde cumple arresto domiciliario en Buenos Aires, el 20 de septiembre de 2025. (Luis ROBAYO / AFP)
La expresidenta y exvicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, saluda a sus partidarios desde el balcón de su residencia donde cumple arresto domiciliario en Buenos Aires, el 20 de septiembre de 2025. (Luis ROBAYO / AFP)
Expresidenta argentina Cristina Kirchner fue operada por una apendicitis
La expresidenta argentina fue operada el sábado por una apendicitis y evoluciona “sin complicaciones”, informó el sanatorio Otamendi en un parte médico.

Kirchner había sido internada el sábado en ese centro médico de Buenos Aires tras presentar una dolencia abdominal.

MIRA AQUÍ: Cristina Kirchner fue trasladada a un hospital de Buenos Aires por apendicitis

El sanatorio informó que se le realizó una cirugía laparoscópica que confirmó el diagnóstico de “apendicitis con peritonitis localizada” y que la paciente evoluciona “sin complicaciones post operatorias”.

La expresidenta había sido trasladada al centro médico con autorización judicial desde su departamento en Buenos Aires, donde cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción.

Kirchner, de 72 años, fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 y vicepresidenta entre 2019 y 2023.

