El hombre que ayer intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Fernando Andrés Sabag Montiel, es hoy uno de los personajes del día pero no es la primera vez que está en el centro de las noticias. Semanas atrás, junto a una joven que él mismo identificó como su “novia”, apareció en móviles de televisión para hablar en contra de los planes sociales que da el gobierno de Alberto Fernández. Ambos argumentaban que ese tipo de asistencia solo incentiva a la gente a vivir del Estado. Fue en este contexto que la joven, que en ningún momento dice su nombre, lanzó polémicas frases acerca de los beneficiarios.

“Yo antes cobraba un plan social, pero ahora prefiero salir a trabajar. Me parece que cobrar un plan social es fomentar la vagancia”, declaró ante un periodista de Crónica TV, mientras vendía algodón de azúcar en una calle porteña. Minutos antes, Montiel había dicho que se podía vivir sin los planes.

Consultada sobre qué pensaba de la mujer que hace un mes fue noticia por cobrar esa asistencia social y decir que prefería eso a trabajar, indicó: “Mariana [Alfonzo], la planera, es una vaga... Es mejor que salga a laburar vendiendo copitos o lo que sea”.

Luego, argumentó: “Yo lo cobré dos o tres meses porque me parecía deshonesto cobrarlo, gano más saliendo a trabajar que cobrando un plan. Con el plan, por mes, se gana 18 (mil pesos), pero eso lo hago en tres días trabajando. Que salgan a trabajar en vez de cobrar planes”.

La joven, a través de un segundo móvil, fue confrontada con una vecina de un barrio carenciado, Villa 20. En el ida y vuelta, la mujer la increpó: “Yo cobro un plan y trabajo, hago changas. No estoy echada en mi cama. Es una ayuda para una familia. Si fuese una vaga, solo me quedaría con esos 22 mil (pesos). No le creo que le alcance. Suerte por ella. Será que no tiene hijos que mantener. Ni un ayudante de albañil cobra eso”.

Al contestar ese argumento, de manera socarrona, la joven siguió con su discurso: “Es mejor salir a trabajar. Si querés ser una mujer empoderada, salí a trabajar. No [dejes] que el Gobierno te mantenga, encima el Gobierno te paga por el voto”.

Luego, le preguntó a la vecina “¿Sos argentina?”. Sin dejarla contestar, añadió: “Venís a la Argentina a cobrar un plan. Volvete a Bolivia. En vez de venir a un país a cobrar un plan, andá a tu país a cobrar un plan. No es discriminación. La otra vez en Bolivia dejaron morir a un argentino. Yo soy argentina y porteña, laburo y estudio”.

La joven, cuyo nombre no trascendió, tiene 23 años y estudia “una carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires”, de acuerdo con sus palabras.

Montiel, que es un ciudadano de nacionalidad brasileña, de 35 años, contaba con un antecedente por portación de armas no convencionales, fechado el 17 de marzo del año pasado. En sus redes sociales se presenta como “Fernando Salim Montiel”. Allí se pueden ver sus intereses y las páginas que sigue, muchas de ellas ligadas a grupos radicalizados o de odio. Sin embargo, sus perfiles fueron dadas de baja durante la madrugada.

Entre otras páginas, Montiel sigue a varios sitios que se presentan como “logias” u “órdenes masónicas”. Entre otras, le ha dado like a páginas como “Comunismo satánico”, “ciencias ocultas herméticas” y “coach antisicopatas”. También hay otras que aluden a la creencia “Wicca”, una religión neopagana, a la que se le atribuye vínculos con la brujería y otras religiones antiguas.