Cristina Kirchner, desde el pasado 6 de noviembre, afronta un nuevo juicio -al que asiste virtualmente- por la causa de corrupción. Foto: GEC referencial
Agencia EFE
Agencia EFE

Cristina Kirchner fue trasladada a un hospital de Buenos Aires por apendicitis
La expresidenta argentina (2007-2015) fue ingresada este sábado en un hospital de Buenos Aires con un cuadro de apendicitis por el cual debió ser sometida a una intervención, según informaron a EFE fuentes del entorno de la exmandataria, que cumple desde junio pasado en su domicilio una pena a seis años de prisión.

Fernández fue ingresada en el Sanatorio Otamendi de la capital argentina por recomendación médica debido un agudo dolor abdominal.

La exmandataria fue luego sometida a exámenes que concluyeron que sufría una apendicitis, por lo que se decidió intervenirla.

Para poder ser trasladada a la clínica desde el domicilio del barrio de Constitución donde cumple la pena en su contra debió recibir una autorización judicial.

Esta representa la primera salida de su vivienda desde que entró en vigor su detención el 17 de junio de este año, tras ratificarse la condena en su contra por el caso conocido como ‘Vialidad’, en el que fue declarada culpable de irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su difunto esposo.

A los seis años de prisión se suma además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Desde el pasado 6 de noviembre, Fernández afronta un nuevo juicio -al que asiste virtualmente- por la causa de corrupción conocida como ‘los cuadernos de las coimas’, en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita de 86 personas para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015.

