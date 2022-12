La diputada nacional Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio) presentó hoy una medida cautealr ante el juez federal Ariel Lijo para que impida que la ANSES le pague a la vicpresidenta Cristina Kirchner un retroactivo de su jubilación por unos 175 millones de pesos (más de 900.000 dólares), ya que entiende que se trata de un “ilegal monto” y que “ello implicaría la consumación del delito de malversación de caudales públicos”.

Ocaña denunció a Fernada Raverta, la camporista titular de la ANSES, por no haber apelado la sentencia del juez Ezequiel Pérez Nami del 29 de diciembre de 2020, que otorgaba a Cristina Kirchner la posibilidad de cobrar dos asignaciones consideradas de privilegio.

La vicepresidenta fue autorizada a seguir cobrando su doble pensión: una por ser la viuda del expresidente Néstor Kirchner y la otra por haber sido mandataria.

Hay una resolución de la ANSES que establece que mientras dure la emergencia por la pandemia se suspenden los pagos retroactivos. Esa medida caduca el 31 de diciembre.

“Restando menos de dos días hábiles para que finalice el año, no existe decreto ni norma que prorrogue nuevamente la emergencia sanitaria, por lo que, de no mediar un nuevo decreto, el 1° de Enero de 2023 dejaríamos de estar en emergencia sanitaria, por lo que las causales de suspensión de pago de los retroactivos dejarían de existir, y así se consumaría el perjuicio económico”, señaló Ocaña.

Por eso, la legisladora opositora le pidió al juez Lijo que impida el pago de una suma que estimó en $176.000.000. “Si llegara a suceder que ANSES pague la totalidad del retroactivo se estaría consolidando el delito denunciado”, dijo Ocaña.

“No es posible permitir que el ya desfinanciado ANSES, que paga jubilaciones que a penas superan los $50.000 le de casi 200 millones de pesos a Cristina Kirchner”, señaló. Y denunció que no solo no se investiga a Raverta , sino que la “Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene a estudio un recurso de queja para determinar la procedencia o no del cobro de una doble asignación por parte de Cristina Fernández de Kirchner”.

Ocaña señaló que la vicepresidenta tiene un trato privilegiado ya que logró que en un acto sin antecedentes la ANSES desista de su propia apelación y en menos de 5 años de haber iniciado el juicio, obtenga sentencia firme y comience a cobrar una doble asignación. Dijo que Cristina Krichner tiene un trato VIP y que “es tan obvia la ilegalidad de los actos que la probabilidad de un fallo adverso se vuelve irrisoria por lo que no requiere contracautela alguna”.