Justicia de Argentina ordena decomiso de bienes de Cristina Kirchner en causa ‘Vialidad’

La Justicia argentina resolvió este martes confiscar propiedades y una suma millonaria a la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) y a otros involucrados en la causa ‘Vialidad’, por la cual la líder peronista cumple una condena de seis años de prisión en su domicilio.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires resolvió confiscar propiedades y sumas de dinero por un total actualizado de $684.990 millones de pesos (unos 480 millones de dólares) en la causa que investigó irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: Cristina Kirchner denuncia que testigo de causa de corrupción en su contra fue torturado

En total son 20 propiedades que perderá la familia Kirchner-Fernández: un inmueble inscripto a nombre de la ex presidenta y 19 propiedades que fueron heredadas a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

El fallo al que accedió EFE también dispuso el decomiso de varios bienes muebles e inmuebles vinculados a otros acusados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, quienes fueron también fueron condenados en la causa.

La decisión judicial ordenó además la inscripción de la sentencia en los Registros de la Propiedad correspondientes, con el fin de inmovilizar los bienes hasta que la condena quede firme.

El tribunal justificó las medidas al considerar que los fondos y activos alcanzados por el decomiso “constituyen el provecho del delito” y que su recuperación resulta necesaria para reparar el perjuicio ocasionado al Estado.

La causa ‘Vialidad’ llegó al juicio oral en 2019 y derivó en diciembre de 2022 en la condena de Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sentencia que fue confirmada el pasado 17 de junio por la Corte Suprema de Argentina.

La expresidenta cumple la pena en su vivienda del barrio porteño de Recoleta y permanece inhabilitada de manera perpetua para ocupar cargos públicos.

VIDEO RECOMENDADO

La Justicia argentina concedió el martes 17 de junio la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Kirchner tras la ratificación de su condena por corrupción la semana pasada a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos, según un fallo judicial. (AFP)