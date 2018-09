Corrupción K

La ex presidenta de Argentina y actual senadora Cristina Kirchner difundió el domingo un video en el que mostró cómo quedó su casa de El Calafate luego del allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por los cuadernos de las coimas.

"Rompieron todo y se llevaron objetos personales que no tienen nada que ver con la investigación", dijo la ex presidenta. "En mi casa no hay subsuelos. Estamos entrando a la planta baja, lo que muchos medios de comunicación pomposamente llamaban el gimnasio", relató.

"Vinieron a buscar lingotes y millones de dólares y lo único que se llevaron son las bandas presidenciales", sostuvo.

En el video de más de 17 minutos, la ex mandataria se quejó por los daños que le provocaron los procedimientos en su vivienda.

