La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y su hijo, Máximo Kirchner, afrontan desde este viernes un juicio oral por lavado de activos y asociación ilícita en la causa ‘Hotesur-Los Sauces’, que investiga supuestas maniobras con negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia y empresarios beneficiados con contratos de obra pública.

El Tribunal Oral Federal N.º 5 (TOF 5) estará a cargo de este caso, después de que un tribunal de alzada ordenara el pasado martes unificar los dos expedientes, que hasta ahora se tramitaban por separado.

Cristina Fernández, quien cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025 por otro caso de corrupción, y Máximo Kirchner participarán de forma virtual en la primera audiencia, según fuentes judiciales.

La acusación

La Fiscalía asegura que, entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández, la familia montó un circuito de lavado de dinero mediante las empresas Hotesur y Los Sauces, que administraban sus hoteles e inmuebles en la provincia de Santa Cruz y habrían servido para recibir pagos ilícitos de empresarios.

Fernández está acusada de asociación ilícita, en calidad de máxima responsable, y lavado de activos, los mismos delitos atribuidos a su fallecido esposo. Y el diputado Máximo Kirchner está acusado como organizador de la supuesta asociación ilícita.

La acusación alcanza a otros 19 empresarios, funcionarios provinciales y allegados a la familia. Entre ellos figuran Carlos Alberto Sancho, exgobernador de Santa Cruz; el empresario del sector de la construcción Lázaro Báez, preso desde 2016 por otra causa de corrupción, y los hombres de negocios entonces vinculados a medios de comunicación Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Procesan a Cristina Kirchner en una causa por subsidios al transporte público. Foto: Archivo de AFP

Florencia Kirchner, también hija de Cristina Fernández y accionista de las empresas familiares, quedó fuera del proceso tras su sobreseimiento definitivo en 2023.

Los delitos de lavado de activos y asociación ilícita prevén penas de entre tres y diez años de prisión.

Recorrido judicial

La exdiputada Margarita Stolbizer, del partido GEN (escisión de la Unión Cívica Radical que actualmente no tiene representación parlamentaria), presentó las denuncias que dieron origen a las investigaciones. La causa Hotesur comenzó en 2014 y la de Los Sauces, en 2016.

Aunque ambos expedientes llegaron por separado a la Justicia, en 2019 la Cámara de Casación dispuso su tramitación conjunta por la relación entre los hechos, los imputados y las pruebas.

En noviembre de 2021, el TOF 5 sobreseyó a los acusados sin celebrar el juicio. El tribunal de alzada revocó esa decisión en septiembre de 2023 y la Corte Suprema dejó firme la obligación de realizar el juicio en diciembre de 2024.

En septiembre de este año, el tribunal de primera instancia dispuso dividir las causas. La Fiscalía recurrió la decisión, al advertir que podía fragmentar la prueba, y Casación ordenó la unificación el pasado martes.

La defensa de Fernández, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, cuestionó la medida al considerar que modificar la organización del proceso a pocos días de su inicio podía afectar las garantías de los acusados.

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