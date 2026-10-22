icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El fiscal dijo que se ha probado que el fallecido Néstor Kirchner y Cristina Kirchner “instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinaria. Foto: archivo AFP/ JUAN MABROMATA
El fiscal dijo que se ha probado que el fallecido Néstor Kirchner y Cristina Kirchner “instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinaria. Foto: archivo AFP/ JUAN MABROMATA
/ JUAN MABROMATA
Por Agencia EFE

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y su hijo, Máximo Kirchner, afrontan desde este viernes un juicio oral por lavado de activos y asociación ilícita en la causa ‘Hotesur-Los Sauces’, que investiga supuestas maniobras con negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia y empresarios beneficiados con contratos de obra pública.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.