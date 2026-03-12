Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Antonio Kast, un abogado conservador de 60 años, asumió este miércoles 11 la presidencia del gobierno chileno, tomando la posta de Gabriel Boric, en una ceremonia que marca un nuevo rumbo para el país sureño.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.