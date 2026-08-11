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Resumen

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Una mujer camina entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. (Foto de Jaime SALDARRIAGA / AFP).
Una mujer camina entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. (Foto de Jaime SALDARRIAGA / AFP).
/ JAIME SALDARRIAGA
Por El Tiempo de Colombia, GDA

Una de las preguntas que ha surgido en redes sociales el lunes 10 de agosto en Colombia es: ¿cuánto duró el fuerte terremoto? Ante esta duda, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaró la situación y entregó algunos detalles sobre cómo se mide este tiempo.

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