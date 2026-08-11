Una de las preguntas que ha surgido en redes sociales el lunes 10 de agosto en Colombia es: ¿cuánto duró el fuerte terremoto? Ante esta duda, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaró la situación y entregó algunos detalles sobre cómo se mide este tiempo.

Dicha pregunta tiene tres respuestas posibles, ya que una cosa es el tiempo durante el cual lo sienten las personas, otra, cuánto dura el registro de los instrumentos y otra, cuánto tiempo permanece el movimiento de la falla que lo origina.

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Ante la duda, el SGC escribió en su perfil oficial de X: “No hay una sola respuesta porque cuando hablamos de la duración de un sismo podemos estar hablando de tres cosas diferentes:cuánto tiempo lo sentimos las personas, cuánto tiempo lo registran nuestros instrumentos o cuánto dura el movimiento de la falla que lo origina”.

Para monitorear la actividad sísmica, el SGC usa sismómetros, los cuales son capaces de registrar movimientos del suelo que las personas no alcanzan a percibir.

Por eso, el SGC asegura que, “mientras una persona puede sentir un sismo durante algunos segundos, las estaciones pueden registrar sus ondas durante varios minutos”.

Es por eso que en Colombia diariamente pueden suceder varios sismos que las personas no sienten.

“Eso puede cambiar de una persona a otra. Depende de factores como la distancia al hipocentro (el lugar en el interior de la Tierra donde comienza la ruptura), las características del terreno y la construcción en la que nos encontremos”, aseguraron.

Un hombre retira los escombros de una casa derrumbada tras el terremoto que sacudió Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. (Foto de Jaime SALDARRIAGA / AFP). / JAIME SALDARRIAGA

La entidad apuntó en su explicación que el suelo donde se efectúa el movimiento telúrico también importa. En terrenos conformados por rocas más rígidas, “las ondas sísmicas suelen amplificarse menos”.

No obstante, algunos suelos más blandos “pueden amplificar el movimiento y hacer que se perciba durante más tiempo”.

Según el SGC, “en el caso del sismo de San José del Palmar, las estaciones de monitoreo más cercanas al epicentro registraron aproximadamente entre 90 segundos y 2 minutos de movimiento significativo”.

Se debe aclarar que la entidad asegura que ha recibido reportes de que personas lo sintieron por más tiempo.

¿Qué hacer ante un sismo?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recomienda que las familias implementen un plan de emergencia que incluya:

Elaboración de una ruta de evacuación.

Identificación de sitios seguros.

Kit de emergencia con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos y documentos de identificación.

Además, durante el temblor, se aconseja mantener la calma y protegerse en zonas estructuralmente seguras, como debajo de un escritorio o cerca de una columna, evitando permanecer cerca de puertas, ventanas o elementos que puedan desprenderse.

Después del sismo, es importante actuar con cautela y priorizar la seguridad familiar. Recuerde no utilizar ascensores, evite correr o empujar a otros y manténgase alejado de objetos peligrosos.

También se recomienda evaluar los daños estructurales antes de reingresar a los inmuebles, cortar los suministros básicos como gas, agua y energía si es seguro hacerlo, y mantenerse informado mediante medios oficiales.

Por último, las autoridades siguen en la búsqueda y rescate de las personas desaparecidas mientras atienden a los cientos de heridos e intentan restablecer las comunicaciones en el eje cafetero.