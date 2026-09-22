El Salvador viene analizando la modificación de su jornada laboral con diferentes propuestas que se basan en la reorganización de las 44 horas semanales actuales. El proceso de evaluación está a cargo del Consejo Superior de Trabajo (CST), entidad tripartita en la que participan el gobierno, los empleadores y los trabajadores desde el 20 de agosto.

Más allá de las diferencias en la distribución del tiempo, ninguna propuesta puede superar el marco de las 44 horas a la semana, y según el Ministerio de Trabajo de El Salvador se están recibiendo iniciativas de toda índole desde otros sectores como universidades, organizaciones sin fines de lucro e incluso la Iglesia Católica.

En los días recientes ha tomado peso el planteamiento surgido del propio CST de una jornada semanal de cuatro días y 11 horas de labores por cada uno de estos. Rolando Castro, ministro de Trabajo salvadoreño, ha comentado que también se baraja la opción de tener 10 horas laborales durante los primeros cuatro días de la semana y que el viernes solo se trabaje por cuatro horas.

Más sustanciales son los cambios que promueve el Movimiento de Trabajadores Despedidos, que busca una reducción de la jornada a seis horas diarias sin reducciones salariales, en una línea similar a la del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, que propone que las actuales 44 horas semanales pasen a ser de 30 horas de forma progresiva

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador ha pedido que estos cambios de horario sean “opcionales” y no se remitan a un único flujo, sugiriendo que es deseable tener alternativas que se adapten a cada institución.

“Los mecanismos de modernización deben ser voluntarios, opcionales y de libre elección, de acuerdo con las necesidades y características de cada empresa y sector, evitando que su aplicación sea de carácter impositivo”, apuntó días atrás la entidad que representa al sector privado.

La Unidad Sindical, que representa a los gremios de trabajadores dentro del CST, comparte parcialmente la postura de la ANEP, aunque ve con buenos ojos el horario de 10 horas de lunes a jueves con un viernes menos ajetreado.

El conjunto de propuestas actuales va más allá de la jornada laboral, pues desde el frente sindical se viene planteando reemplazar la figura del sueldo mínimo por la de un “salario vital”, que bajo la definición de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) supone la cantidad necesaria para permitir cubrir las necesidades básicas de un trabajador y que su familia pueda asegurar un nivel de vida digno.

En la actualidad, el sueldo mínimo en El Salvador varía según la industria y es de unos 408,80 dólares para la industria y servicios, mientras que para el sector textil llega a los 402,26. El rubro agrícola es el que tiene la remuneración básica más baja, con 243,50 dólares.

Otros frentes abordados en el debate de reforma laboral vigente son la posibilidad de que los empleadores proporcionen transporte y alojamiento en caso de que se extiendan las jornadas laborales, así como el condicionamiento de que las mejoras de las condiciones deben estar relacionadas al beneficio de todas las partes involucradas.

Cómo es la jornada laboral en otros países

El Salvador no es el único país de la región latinoamericana que ha buscado introducir modificaciones en su jornada laboral. Tanto Chile como México han venido trabajando en la materia desde inicios de la década actual de cara a alcanzar las 40 horas de trabajo semanal que ya tienen estados como Ecuador y Venezuela.

Colombia recientemente completó un proceso de transición a su nueva jornada laboral, mientras que Brasil viene debatiendo internamente abandonar las 44 horas actuales para pasar a un nuevo régimen de 36 o 40 horas semanales.

Otras naciones como Cuba, Guatemala, Honduras y República Dominicana se mantienen dentro de las 44 horas de trabajo a la semana.

Paralelamente, las 48 horas laborales semanales siguen siendo la norma en Nicaragua, Panamá, Argentina, Paraguay y Perú. Uruguay se mantiene en un rango intermedio al contemplar 48 horas para los empleados del comercio y 44 para los del sector industrial.

Chile: proceso ya iniciado

En abril del 2023 el Congreso chileno aprobó la reducción de las 45 horas de trabajo semanales a 40, modificación que se haría efectiva en tres etapas a lo largo de los cinco años venideros.

La redistribución del horario laboral establece que el trabajo máximo semanal debe realizarse en un margen de entre cinco y seis días sin superar las 10 horas durante una sola jornada. Asimismo, la reforma también llega de la mano de facilidades como el poder negociar con el empleador trabajar más horas durante cuatro días de la semana en lugar de cinco.

La reducción de la jornada laboral en Chile fue iniciativa del gobierno de Gabriel Boric. (Foto de Patrick T. FALLON / AFP) / PATRICK T. FALLON

Esta reducción no afecta a los trabajadores de alta responsabilidad y sin control administrativo directo, pero más adelante se contempló que esto va a depender de la propia naturaleza de esas labores.

Bajo el nuevo marco normativo, Chile pasó a tener una jornada laboral de 44 horas por semana en el 2024, actualizándose el horario a 42 horas en abril del presente año. La meta de llegar a las 40 horas semanales está prevista para abril del 2028, aunque el gobierno de José Antonio Kast está trabajando en un nuevo proyecto de ley para modificar el cálculo y aplicar la jornada a través del promedio anual sin cambiar el margen de 40 horas.

Colombia: cambios completados

El caso de Colombia es similar al chileno, pues en el 2021 introdujo una ley para pasar de las 48 horas semanales a 42 de forma gradual sin perjuicio del salario y sin afectación de los derechos ganados por el empleado.

La primera reducción se aplicó en julio del 2023, con la jornada semanal pasando a ser de 47 horas, cifra que se redujo en una hora al año siguiente y que pasó a ser de 44 horas en el 2025. El 16 de julio de este año se completó el último tramo de la medida, en el que se fijó de forma definitiva el horario en 42 horas semanales.

La modificación de la jornada laboral semanal en Colombia se llevó a cabo por medio de la Ley 2101 que el Congreso del país sudamericano aprobó en 2021. (Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP).

La reforma laboral colombiana contempla aspectos relevantes adicionales a la irrenunciabilidad del salario, entre los que se encuentra la distribución flexible de las 42 horas en cinco o seis días en función del acuerdo con el empleador, pero estableciendo un límite de trabajo ordinario de nueve horas diarias sin contar las horas extras.

No obstante, estos beneficios llegaron a cambio de la pérdida de otros como que ya no se pueden contar las horas de capacitación dentro de la jornada laboral y la eliminación de la obligatoriedad para los empleadores de cumplir con el Día de la Familia, que otorgaba a los trabajadores dos días libres remunerados al año.

México: reforma iniciada este año

México se sumó en abril de este año a la reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas, para abandonar el régimen tradicional de 48 horas sin reducciones de sueldo. Para este caso también se ha establecido un cambio progresivo que se prolongará hasta el 2030.

Aunque ciertos sectores, sobre todos de gremios de trabajadores y la oposición, reclamaron que el descanso obligatorio fuera de dos días semanales, las autoridades mexicanas mantuvieron como ineludible tener solo un día de reposo por cada seis de trabajo.

La regulación aprobada por la Cámara de Diputados de México establece que la jornada diaria será de ocho horas para el turno de día, mientras que las labores nocturnas y de horario mixto serán de siete y siete horas y media, respectivamente. A cambio, se brindó la posibilidad de distribuir las 40 horas de trabajo entre cinco y seis días.

Trabajadores empacan aguacates para exportación en el rancho del grupo de aguacate Los Cerritos en Ciudad Guzmán, estado de Jalisco, México, 10 de febrero de 2023. (Foto por ULISES RUIZ / AFP) / ULISES RUIZ

Asimismo, con el nuevo marco legal los empleados mexicanos tienen la posibilidad de trabajar hasta doce horas extra por semana con una remuneración equivalente al doble de cada hora en horario regular. Una vez que se excede el tope semanal permitido el pago pasa a ser del triple por hora.

Para el 2027 está previsto el cambio a 46 horas semanales, que irán disminuyendo a razón de dos horas por año hasta completar las 40 horas en el 2030.

La realidad en otras partes del mundo

La jornada laboral es un tema de gran variabilidad a nivel internacional con respecto a Latinoamérica, siendo la Unión Europea (UE) la región que contempla mayores beneficios para sus trabajadores en materia de horarios laborales.

Francia tiene una jornada laboral de 35 horas semanales, que se mantienen por debajo de las 38 que Bélgica tiene en promedio. Este último país brinda a los empleados la posibilidad de negociar la ampliación de sus horarios a cambio de mayor remuneración, aunque con límites, además de repartir las horas laborales en cinco días.

Países Bajos contempla una jornada semanal que puede oscilar entre las 36 y 40 horas dependiendo de la negociación entre trabajador y empleado, que puede elevarse hasta un máximo de 60 horas.

Finlandia tiene un régimen laboral de 36 horas semanales que pueden dividirse hasta en cuatro días, mientras que naciones como Dinamarca y Noruega se sitúan en las 38 horas.

Los países de la Unión Europea han apostado por la reducción de las jornadas laborales desde inicios de este siglo. (Foto: AP)

Fuera del contexto de la UE, destaca los casos de Australia, que tiene un máximo de 38 horas semanales y de Nueva Zelanda, que tiene un régimen estándar de 37,5 horas a la semana que pueden extenderse como máximo hasta 40. Canadá tiene una jornada base de 40 horas y un límite máximo de 48 horas de trabajo a la semana.

En el polo opuesto se encuentra India, con un límite de 56 horas semanales potenciado por la amplitud de su sector informal. Esto se sitúa por encima del estándar demarcado por la OIT, que sugiere 40 horas de trabajo a la semana como objetivo deseable y que indica que el trabajo no debería superar el umbral de las 48 horas por cada siete días.

Pese a esto, otros países tienen límites legales que permiten superar de forma considerable tal margen, entre los que se encuentran Bután (53 horas), Emiratos Árabes Unidos (52 horas), Kenia (52 horas) y Tailandia (52 horas).

El caso de China es llamativo, ya que su normativa tiene un tope que nominalmente debe situarse entre las 40 y 44 horas semanales, pero que en la práctica informal e incluso corporativa suele llegar a las 72 horas semanales. Este régimen es conocido como el “esquema 996”: trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche durante seis días a la semana.

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