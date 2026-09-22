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Resumen

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La iniciativa de modificación de la jornada laboral del gobierno de Nayib Bukele ha implicado la revisión de propuestas de diferentes actores de la sociedad de El Salvador. (Foto: MARVIN RECINOS / AFP)
La iniciativa de modificación de la jornada laboral del gobierno de Nayib Bukele ha implicado la revisión de propuestas de diferentes actores de la sociedad de El Salvador. (Foto: MARVIN RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Por Guillermo Vera Ayala

El Salvador viene analizando la modificación de su jornada laboral con diferentes propuestas que se basan en la reorganización de las 44 horas semanales actuales. El proceso de evaluación está a cargo del Consejo Superior de Trabajo (CST), entidad tripartita en la que participan el gobierno, los empleadores y los trabajadores desde el 20 de agosto.

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