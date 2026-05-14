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El 13 de mayo de 2026, varias personas caminan por una calle durante un apagón en La Habana, Cuba. (Foto de Yamil LAGE / AFP).
El 13 de mayo de 2026, varias personas caminan por una calle durante un apagón en La Habana, Cuba. (Foto de Yamil LAGE / AFP).
/ YAMIL LAGE
Por Agencia AFP

El este de Cuba sufrió un apagón masivo este jueves y La Habana fue escenario de cacerolazos de protesta la pasada noche, tras el anuncio del gobierno de que sus reservas de combustible “se agotaron” debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos.

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