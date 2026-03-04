Escuchar
Un hombre quema papeles en la terraza de la azotea de la embajada de Cuba en Quito, Ecuador, el 4 de marzo de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, insinuó este miércoles en sus redes sociales que desde la embajada de Cuba supuestamente se quemaron papeles en la azotea, tras la expulsión ordenada por el Gobierno ecuatoriano de todo el personal de esta misión diplomática.

