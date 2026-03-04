El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, insinuó este miércoles en sus redes sociales que desde la embajada de Cuba supuestamente se quemaron papeles en la azotea, tras la expulsión ordenada por el Gobierno ecuatoriano de todo el personal de esta misión diplomática.

En redes sociales, Noboa difundió un video donde se ve cómo una persona destruye papeles en una parrilla, supuestamente en la azotea del edificio de la Embajada de Cuba en Quito; una publicación que acompañó con el mensaje “parrillada de papeles”.

Parrillada de papeles. pic.twitter.com/XBGz512bgi — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 4, 2026

Por su parte, la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo reaccionó también en redes sociales al señalar: “¿Quién quema papeles en el techo de una embajada? Solo quien intenta destruir evidencia”, dijo la parlamentaria.

La legisladora afirmó que las imágenes “confirman lo que por años se denunció: indicios de espionaje político en Ecuador”, y añadió que, según su criterio, Cuba y Venezuela intentarían encubrir actividades vinculadas con el correísmo.

Las publicaciones se produjeron el mismo día en que el Gobierno de Ecuador expulsó a todo el personal diplomático de Cuba acreditado en el país andino, incluido su embajador Basilio Gutiérrez, y también retirara a su embajador en La Habana, lo que supone la ruptura de las relaciones diplomáticas con la isla.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador detalló que todo el personal de la misión diplomática de la isla acreditada en Quito fueron declaradas personas no gratas y cuentan con un plazo de 48 horas para abandonar el país.

El Ejecutivo del presidente Noboa argumentó este anuncio en base al artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

A su vez, Noboa dispuso el retorno del embajador ecuatoriano en La Habana, José María Borja, quien desempeñaba el rol desde 2021, con servicio también en Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Dominica.

