Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Chile, Gabriel Boric; y el papa León XIV. (Raul BRAVO / Andreas SOLARO / AFP)
El presidente de Chile, Gabriel Boric; y el papa León XIV. (Raul BRAVO / Andreas SOLARO / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, Gabriel Boric, envió una carta al papa León XIV para solicitarle que intervenga en la crisis humanitaria que vive Cuba en medio del asedio petrolero decretado por Estados Unidos, informaron este martes fuentes oficiales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Boric pide al papa León XIV intervenir en la crisis de Cuba y buscar una “salida sostenible”
Latinoamérica

Boric pide al papa León XIV intervenir en la crisis de Cuba y buscar una “salida sostenible”

Reforma laboral de Milei en Argentina: las claves del proyecto aprobado en el Senado que desata protestas sindicales
Latinoamérica

Reforma laboral de Milei en Argentina: las claves del proyecto aprobado en el Senado que desata protestas sindicales

Gobierno de Milei limita cobertura periodística durante protestas contra reforma laboral en Argentina
Latinoamérica

Gobierno de Milei limita cobertura periodística durante protestas contra reforma laboral en Argentina

Estados Unidos mata a 11 supuestos narcotraficantes en nuevos ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico
EEUU

Estados Unidos mata a 11 supuestos narcotraficantes en nuevos ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico