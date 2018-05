Cuba: Hija de Raúl Castro impulsa el matrimonio igualitario

Mariela Castro, diputada e hija del ex presidente cubano Raúl Castro, aprovechará el inicio del proceso de reforma de la constitución previsto para julio para permitir el matrimonio igualitario y modificar los Códigos de Familia y Penal.

“Cuando sea el cambio constitucional podemos presentar todas estas propuestas... la idea principal es no demorarlas en ley nueva e incorporarlas en las que ya existen para que sea más expedito”, dijo la legisladora y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) en una conferencia de prensa el viernes.

Castro y los activistas por los derechos de la comunidad LGTB en Cuba aprovecharán la capacidad de iniciativa de la diputada, agregó el subdirector del Cenesex, Manuel Vázquez.

(Foto: EFE)

En el modelo cubano, en el cual el presidente del país es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular -un Congreso no profesional cuyos 600 diputados se reúnen solo dos veces al año- no es usual que los diputados presenten iniciativas propias.

Mariela Castro fue la única parlamentaria en diciembre de 2013 en votar contra un proyecto de Código de Trabajo que las autoridades consideraban vital pues no iba lo suficientemente lejos contra la discriminación de las personas de la comunidad LGTB.

Los activistas esperan quitar de la constitución que el matrimonio es entre un hombre y una mujer -lo que impide las uniones entre personas del mismo sexo- e impulsar las modificaciones a los Códigos de Familia y Penal con el objetivo de lograr sanciones apropiadas para los delitos de violencia de género y homofobia, entre otros.

La reforma de la constitución fue varias veces mencionada en los últimos años, pero en su discurso de despedida como mandatario el 19 de abril Raúl Castro indicó que el proceso arrancará en la sesión de la Asamblea del próximo julio. Aún se desconoce un borrador o los plazos y la forma en que se realizará.

Castro, quien optó por no reelegirse, mantiene el cargo de primer secretario del Partido Comunista Cubano, la organización que según la constitución dirige a la sociedad. Hubo muchas especulaciones sobre su papel que jugará en el futuro el ex mandatario, de 86 años, pero su hija descartó un retiro. “Sigue trabajando, ese tiempo libre que parecía se iba a tomar no ha llegado todavía”, agregó su hija.

Paralelamente indicó que el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel, un ingeniero de 57 años, es sensible a los derechos de la comunidad LGTB luego de que su propio padre fue un impulsor del respeto a la diversidad sexual.

“Lo que ha hecho (Raúl Castro) como secretario del Partido y presidente el Consejo de Estado en aquel momento fue mover cuidadosamente estos procesos para lograr los consensos”, dijo Mariela Castro.

La funcionaria participó el viernes de una conferencia de prensa que dio inicio a las jornadas de lucha contra la homofobia que se desarrollarán en La Habana y Pinar del Río hasta el 18 de mayo.

Fuente: AP