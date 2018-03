El Gobierno de Cuba impidió la entrada y mandó de vuelta a Bogotá a los expresidentes Andrés Pastrana, de Colombia y Jorge Quiroga, de Bolivia, y que viajaron este miércoles a La Habana para recoger el premio que lleva el nombre del fallecido disidente cubano Oswaldo Payá.



"Pregunté que por qué no nos dejaban entrar y (me dijeron) que no, que (ustedes) no son admitidos por el Gobierno Cubano", contó Pastrana por teléfono a un medio colombiano. "Nos han dicho que somos inadmisibles...qué triste", dijo Quiroga por su parte.

La hija del opositor y directora de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y encargada de entregar el lauro, Rosa María Payá, calificó de "arbitrariedad" y de "gran falta de respeto" la decisión adoptada por el gobierno cubano que envió de regreso a los exmandatarios en el siguiente vuelo de la aerolínea Avianca, previsto para las 15.50 hora local.

Payá aseguró que todavía esperan la llegada de "otros legisladores y expresidentes", quienes deben asistir mañana en la capital cubana a la entrega del galardón, que reconoce este año a la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), un grupo formado por 37 expresidentes y exjefes de Gobierno.



Fueron los propios Quiroga y Pastrana quienes denunciaron en sus cuentas de Twitter que estaban retenidos en oficinas de Inmigración del aeropuerto internacional José Martí de La Habana, donde esperaba recibirlos a su llegada la líder disidente, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, que promueve elecciones "libres" en la isla.

"Raúl Castro pidió este 5 de marzo que no se excluya a Maduro de la Cumbre de las Américas. Hoy 7 de marzo su régimen nos retiene en aeropuerto y deporta con Andrés Pastrana, evitando que participemos, a nombre de IDEA, en evento de Cuba Decide con Rosa María Payá. Exigimos garantías para ella", tuiteó el exmandatario boliviano.



Junto con una fotografía en la que se les ve a ambos a bordo del avión que los llevará a Bogotá, Quiroga publicó después: "Retenidos dos horas en pequeña oficina migratoria con dos cámaras filmando todo. Honrados de ser deportados por dictadura cubana, por inadmisibles".

La dictadura de Cuba nos deportó hoy de la Isla por defender los principios democráticos de la región. Nuestra lucha continúa. pic.twitter.com/nPCjrEm5ne — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) 7 de marzo de 2018

Pastrana y Quiroga representaban a los exgobernantes miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), distinguidos este año con el premio. Estaba invitado además el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en 2017 no fue autorizado de ingresar a Cuba para recibir similar galardón.

Payá destacó en declaraciones a la prensa desde el aeropuerto que el Gobierno cubano ha prohibido la entrada a "dos expresidentes legítimamente electos" a tres días de que se celebren en la isla lo que "según ellos son las elecciones más democráticas de las Américas", el próximo domingo 11 de marzo.



"Es una muestra más de lo despótico de este régimen y de este gobierno", subrayó Payá, que como promotora de la plataforma ciudadana Cuba Decide, reclama un plebiscito vinculante en la isla para elegir el sistema de Gobierno.



Fuente: EFE /AFP