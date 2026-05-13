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Peatones caminan frente al Hotel Habana Libre, anteriormente el Habana Hilton, en Cuba. (AFP via Getty Images).
Peatones caminan frente al Hotel Habana Libre, anteriormente el Habana Hilton, en Cuba. (AFP via Getty Images).
Por BBC News Mundo

La pregunta de qué pretende lograr Donald Trump en Cuba ha cobrado relevancia desde que, como presidente de Estados Unidos, se arrogó la facultad de “hacer lo que quiera” con la isla.

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