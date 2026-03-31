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El petrolero ruso Anatoly Kolodkin llega a la terminal petrolera del puerto de Matanzas, en el noroeste de Cuba, el 31 de marzo de 2026. (Foto de Yamil LAGE / AFP).
El petrolero ruso Anatoly Kolodkin llega a la terminal petrolera del puerto de Matanzas, en el noroeste de Cuba, el 31 de marzo de 2026. (Foto de Yamil LAGE / AFP).
/ YAMIL LAGE
Por Agencia AFP

Un tanquero ruso arribó este martes al puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba, con el primer cargamento de crudo que la isla recibe desde enero, tras el respiro concedido por Washington en medio del bloqueo petrolero de facto que aplica a la isla.

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