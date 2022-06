El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, junto al embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, representarán al país en la IX Cumbre de las Américas que se desarrolla en Los Ángeles, EE.UU., tras la declinación de asistir del presidente Luis Arce.

En una rueda de prensa este martes en La Paz, el vicecanciller, Freddy Mamani Machaca, informó que la decisión se asume ante la “exclusión de países que forman parte de nuestra región”, refiriéndose a Cuba, Nicaragua y Venezuela, naciones que no fueron invitadas al considerarlas no democráticas.

A juicio de Mamani Machaca, la cumbre “se ha diluido” debido a las distinciones entre países que fueron invitados, los que no, los que como Bolivia que pidieron que no existan restricciones ideológicas en la cita hemisférica y los que no expresaron alguna postura sobre la decisión de EE.UU., anfitrión de la cumbre.

La ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela “afecta la construcción de un diálogo multilateral”, “Bolivia siempre ha apostado por la integración regional para lograr los objetivos comunes”, manifestó el vicecanciller boliviano.

El presidente Arce descartó su participación en la Cumbre de las Américas tras considerar que la exclusión de esos países se debe a una “decisión arbitraria de Estados Unidos” y una “excusa” que solo debilita el foro regional.

Cuba, Nicaragua y Venezuela son aliados políticos de Bolivia y junto a otros países conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Como Bolivia, los Gobiernos de Guatemala y Honduras participarán en el evento hemisférico sin sus respectivos mandatarios y a la cabeza de una comitiva encabezada por sus cancilleres.

Otro ausente es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La Cumbre de las Américas se desarrolla del 6 al 10 de este mes, pero tiene prevista para las jornadas de este miércoles y jueves las intervenciones de mandatarios y de representantes de los países asistentes.