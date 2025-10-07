Daiana Magalí Mendieta, una joven argentina de 22 años hallada muerta en la provincia de Entre Ríos en lo que se investiga como un presunto feminicidio. (Redes sociales)
Daiana Magalí Mendieta, una joven argentina de 22 años hallada muerta en la provincia de Entre Ríos en lo que se investiga como un presunto feminicidio. (Redes sociales)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Argentina: Hallan muerta a joven de 22 años desaparecida hace cuatro días en Entre Ríos
Resumen de la noticia por IA
Argentina: Hallan muerta a joven de 22 años desaparecida hace cuatro días en Entre Ríos

Argentina: Hallan muerta a joven de 22 años desaparecida hace cuatro días en Entre Ríos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

, una joven de 22 años que se encontraba desaparecida desde el viernes pasado en la provincia argentina de (este), fue hallada sin vida este martes en el interior de un aljibe, según informaron medios locales.

El cuerpo sin vida de Mendieta fue hallado a 10 metros de profundidad, en una zona rural de la provincia de Entre Ríos.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Argentina extradita a EE.UU. a presunto narco que dice haber financiado a diputado de Milei

La autopsia preliminar reveló que el cuerpo de la joven presentaba un disparo de arma de fuego.

Según relataron sus padres a medios locales, la joven salió de su casa conduciendo su automóvil el viernes por la noche y, horas más tarde, su celular se apagó.

A raíz de ello, se presentaron el sábado en la comisaría de la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla para efectuar la denuncia por averiguación de paradero.

Sus restos fueron hallados en un operativo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, entre ellos policías, bomberos voluntarios y perros de rastreo y drones.

MÁS INFORMACIÓN: Justicia argentina imputa por lavado de dinero a José Luis Espert, excandidato del partido de Milei

Hasta el momento la investigación cuenta con un detenido, un hombre de 55 años que presuntamente mantenía un vínculo con Mendieta y vivía a un kilómetro de la víctima.

Según la hipótesis preliminar de la investigación liderada por los fiscales regionales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, el crimen se trataría de un feminicidio.

Tras entrevistar a los vecinos y examinar las cámaras de seguridad de la zona, la policía dio con el principal sospechoso, que intentó accionar un arma de fuego contra las autoridades, motivo por el cual fue detenido.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC