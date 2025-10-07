Argentina: Hallan muerta a joven de 22 años desaparecida hace cuatro días en Entre Ríos

Escucha la noticia
Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que se encontraba desaparecida desde el viernes pasado en la provincia argentina de Entre Ríos (este), fue hallada sin vida este martes en el interior de un aljibe, según informaron medios locales.
El cuerpo sin vida de Mendieta fue hallado a 10 metros de profundidad, en una zona rural de la provincia de Entre Ríos.
La autopsia preliminar reveló que el cuerpo de la joven presentaba un disparo de arma de fuego.
Según relataron sus padres a medios locales, la joven salió de su casa conduciendo su automóvil el viernes por la noche y, horas más tarde, su celular se apagó.
A raíz de ello, se presentaron el sábado en la comisaría de la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla para efectuar la denuncia por averiguación de paradero.
Sus restos fueron hallados en un operativo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, entre ellos policías, bomberos voluntarios y perros de rastreo y drones.
Hasta el momento la investigación cuenta con un detenido, un hombre de 55 años que presuntamente mantenía un vínculo con Mendieta y vivía a un kilómetro de la víctima.
Según la hipótesis preliminar de la investigación liderada por los fiscales regionales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, el crimen se trataría de un feminicidio.
Tras entrevistar a los vecinos y examinar las cámaras de seguridad de la zona, la policía dio con el principal sospechoso, que intentó accionar un arma de fuego contra las autoridades, motivo por el cual fue detenido.
