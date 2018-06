Daniel Ceballos, el antichavista que protestó fuera y dentro de la cárcel

El ex alcalde de San Cristóbal forma parte de la lista de 39 presos políticos excarcelados bajo la condición de que se presente mensualmente ante tribunales, no abandone el país y no hable públicamente

Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal. (Foto: Reuters/Marco Bello) Reuters